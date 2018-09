Piden aprehender a primera asistente del médico Moreno



18/09/2018 - 07:59:50

Página Siete.- Isis Llapis, la primera asistente de la cirugía en la que se retiró un riñón sano equivocado al niño Sebastián en Santa Cruz, no fue a declarar al Ministerio Público.



La defensa de la familia del niño pidió su aprehensión.



“Hay un desenlace que se va a esperar con mucha expectativa que es la declaración de esta señora porque hay un tema muy delicado y se debe esclarecer. Ella participó en las dos cirugías”, declaró el abogado que representa a la familia de Sebastián, Felipe Hurtado.



Llapis fue citada a declarar el sábado pero la profesional no se hizo presente ni justificó su ausencia por lo que el abogado de la familia del niño dijo que corresponde que se emita una orden de aprehensión en su contra.



“Definitivamente, la orden de aprehensión ya debe estar lista y el Ministerio Publico debe hacer lo necesario para que esa señora declare en la Fiscalía”, agregó.



Jimmy Montaño, abogado del médico acusado de negligencia, dijo que no toda la responsabilidad debe recaer sobre su cliente. “El doctor Moreno fue quien extrajo el riñón correcto en una segunda cirugía correctiva. Tienen sobrados motivos ante la incomparecencia de la doctora Isis Llapis para emitir las órdenes para que se presente y diga su verdad. No toda la responsabilidad debe recaer sobre el doctor Moreno”, declaró el jurista.



El caso del niño Sebastián ha conmocionado al país, ya que apenas con tres años de edad no tiene ninguno de los dos riñones. El órgano sano fue extirpado por error y el segundo fue retirado porque estaba afectado por un tumor canceroso.



Pese a las expresiones de solidaridad de las personas que se manifestaron para ser donantes de riñón para el niño Sebastián, el trasplante debe esperar unos años debido a que el cáncer que lo afecta hizo metástasis en otros órganos.