Sacan a director jurídico por no querellarse contra Leyes

18/09/2018 - 07:58:04

Los Tiempos.- Bajo memorándum 383 /2018, firmado por el secretario de asuntos jurídicos Jorge Ibáñez, se comunicó al director de Asuntos Judiciales, Edwin Paredes, de su destitución. Al ser notificado, Paredes denunció que su despido fue resultado de la omisión a constantes presiones por parte de Ibáñez y la alcaldesa suplente Karen Suárez para presentar una querella contra José María Leyes y Andrea García, entre otros implicados en la presunta compra irregular de mochilas escolares.



Agregó además que se le solicitó dejar de lado los procesos disciplinarios contra los fiscales a cargo del caso del puente caído sobre la avenida Independencia, que buscan favorecer al exalcalde Edwin Castellanos.



“La exigencia era que hagamos una querella contra José María Leyes y otros que estaban dentro del proceso de contratación de las mochilas, cuando eso no está en discusión, sino que se había dado información privilegiada”, aseguró Paredes. Añadió que se presentó una querella contra tres exfuncionarios sospechosos de haber filtrado información a los empresarios adjudicados para la provisión de mochilas escolares.



Los Tiempos visitó la oficina del secretario Jorge Ibáñez para conocer su versión de los hechos, sin embargo, su secretaria anunció que se encontraba ocupado. Luego, se lo intentó ubicar por contacto telefónico y dijo estar en una reunión. Luego, las llamadas no fueron contestadas.



“Llama la atención que tanto Ibáñez como la Alcaldesa interina tengan que morder la mano de quien les dio el trabajo (Leyes), por ello yo he preferido dar un paso al costado”, sostuvo.



Paredes señaló que bajo instrucción de Ibáñez se solicitó dejar de lado los procesos disciplinarios contra los fiscales anticorrupción y el departamental Óscar Vera por el caso audios.



“Me dijeron: No lo hagas, van a rechazar y nos van a perjudicar, como si les tuvieran miedo o (tuvieran) un acuerdo con el MAS”, resaltó. El puente fue ejecutado por Edwin Castellanos (MAS), pero se desplomó al año siguiente. El daño se estima en Bs 11,7 millones.







DATOS



Memoriales instruían iniciar una querella. El exdirector de Asuntos Jurídicos, Edwin Paredes, recibió memoriales en los que se instruía realizar la querella contra funcionarios involucrados en el proceso de contratación para la compra de mochilas escolares.



Proceso por puente colapsado sin avance. Tras la liberación de sanción al fiscal departamental Óscar Vera por la presunta intención de dilatar el proceso de daño económico por colapso del puente de la avenida Independencia, el municipio no logró la acusación formal.







ALEJAN DEL CARGO AL JEFE DE TRANSPARENCIA



La alcaldesa suplente Karen Suárez destituyó al exdirector de Transparencia, Max Rodríguez, quien estaba a cargo de la investigación de diversos casos de corrupción entre ellos la presunta compra irregular de mochilas escolares y de supuestos palos blancos en el Servicio Municipal de Estacionamiento (SEM). Los Tiempos acudió a la oficina de Transparencia y funcionarios del lugar confirmaron su alejamiento del cargo desde el 13 de septiembre.



En tanto la oficina del exdirector se encuentra con un precinto de “No ingresar”. Al respecto, el secretario Ejecutivo de la alcaldía, Álex Contreras, dijo desconocer los motivos que llevaron a la destitución de Rodríguez. “Es una decisión de la máxima autoridad ejecutiva, no sé la verdad el motivo, ya que ella es la que ve de prescindir de los servicios de algunas personas”, comentó Contreras. Asimismo, acotó que la asignación de un nuevo director, dependerá de Suárez.