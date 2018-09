Activistas llevarán el grito del No a los actos de Evo Morales

18/09/2018 - 07:49:11

El Deber.- Al ritmo de un brincao, las plataformas opositoras a Evo Morales se preparan para la semana que el presidente pasará en Santa Cruz, entregando obras por la efeméride departamental. Bolivia dice No, la plataforma que entregó un pin al gobernador Rubén Costas para su viaje a Europa, presentó anoche una variación de su canción de propaganda electoral del 21-F. Ahora sumó la frase Bolivia dijo no te vas a quedar.



Mientras esta plataforma presentaba la canción en la Manzana 1, en el ‘búnker’ de G-21, un grupo de dirigentes de plataformas se reunió para organizar las protestas contra Morales, que según los voceros oficialistas, entregará varias obras en el departamento durante su estadía.



Según Hugo Siles, exministro de Autonomías y uno de los operadores políticos del Gobierno en Santa Cruz, aseguró que son cientos de obras las que tiene el Gobierno para entregar en septiembre, pero no hay tiempo para que el presidente esté en todos los actos. “Se ha priorizado la presencia del presidente en los lugares donde menos ha estado”, dijo Siles.



Mientras tanto, Xiomara Klinsky, de G-21, explicó que se han reunido con personas de provincias y dirigentes de grupos de personas con capacidades especiales para sentar presencia en cualquier lugar donde esté el presidente. También explicó que han coordinado entre las cabezas de las plataformas y destacó la participación de G-21, Kuñambarete, Resistencia Femenina, Las Calles, entre otras.



Explicó que esta vez la reunión no fue en el Comité pro Santa Cruz porque se trata de coordinar movilizaciones y que luego se preparará el intento de paro cívico del 10 de octubre. “Vamos a ver cómo nos vamos a organizar, pero tenga por seguro que protestaremos donde vaya el presidente”, dijo Klinsky.



Para Siles, esta es una señal de intolerancia de las plataformas, a las que calificó de políticas y no ciudadanas. Aseguró que este tipo de movilizaciones son contraproducentes para el departamento y la ciudad, ya que es la entrega de obras que se han hecho con los recursos que los ciudadanos pagan a través de sus impuestos.



“Parece la ejecución de un libreto de Sánchez Berzaín. Es vergonzoso. Los vecinos se van a molestar porque pueden perjudicar la entrega de obras”, dijo.



Klinsky espera que una vez que comiencen las protestas contra Morales, la población se sume a ellos con el grito del No. Esto ha hecho que hasta la fecha, el Gobierno no haya confirmado la presencia del presidente en la inauguración de Expocruz.



Siles anunció que el mandatario incluso entregará obras acompañado del alcalde Percy Fernández, en quien Morales confía y no cree las denuncias de supuesta corrupción que han aparecido en contra de su gestión. Eso sucederá hoy al caer la tarde, cuando ambos recorran el Distrito 12 de la ciudad, uno de los más empobrecidos y alejados del centro de acción de las plataformas ciudadanas.