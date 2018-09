Partidos ya barajan binomios y avanzan registro de militantes



18/09/2018 - 07:47:55

Los Tiempos.- A meses de que se tenga que proceder con la inscripción de los binomios para elecciones primarias con miras a los comicios presidenciales de octubre de 2019, algunos frentes ya expresan los posibles representantes de sus agrupaciones. Las postulaciones no están definidas, pero se barajan nombres, por ejemplo para el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis



Eduardo Siles y Javier Campero Paz; los Patriotas buscan a Andrés Gómez y Williams Bascopé; Félix Patzi (MTS), entre otros.

De acuerdo con las fechas difundidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la convocatoria a elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales para las generales se hará efectiva el viernes 19 de octubre y la inscripción de los binomios se fijó para el 28 de noviembre.



“Las elecciones primarias van a permitir tal vez candidatos que no puedan hacerle frente al binomio oficialista que, pese a estar inhabilitado, lo va a dejar hacer eso. Las agrupaciones ahora están pensando en el 21F y binomios”, señaló el líder político de Ayra y sociólogo Fernando Untoja.



Actualmente, las candidaturas que oficializaron su participación en las primarias son Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN); Félix Patzi, por el Movimiento Tercer Sistema (MTS); además del cuestionado binomio Evo Morales-Álvaro García Linera.



Otros nombres que “suenan” son los de Carlos Mesa, uno de los líderes de las encuestas y del senador Óscar Ortiz (Demócratas).



Al respecto, el vocero de Soberanía y Libertad (Sol.Bo) José Luis Bedregal, en contacto con Los Tiempos, explicó que esa instancia política tiene como objetivo la renovación en los partidos políticos y no estar de acuerdo con la continuidad.



“Sol.Bo ratifica que no se aliará con el partido oficialista porque nosotros buscamos ser una alternativa al oficialismo, así que se verá más adelante alianzas con organizaciones que tengan coincidencias programáticas, de renovación”, dijo.



Sin embargo, los partidos políticos están contra reloj, toda vez que el miércoles 24 de octubre deben presentar los libros de militantes y el martes 13 de noviembre la presentación de solicitudes de alianzas y la inscripción de los binomios el 28 de ese mismo mes.



“Partidos están mareados”



El expresidente Jaime Paz Zamora cuestionó las fechas de las primarias que aprobó el Tribunal Supremo Electoral sin contar primero con un “reglamento que defina las condiciones de participación de los partidos políticos”.



“El problema es que los partidos políticos es que están medio mareados con la ley del Gobierno. Nadie sabe, todos se han quedado con el documento aprobado por el congreso (Asamblea Legislativa) que es lo que hay que hacer , ponen fechas de alianzas y otras cosas, pero no queda claro”, dijo.



Acotó que esperan que en los próximos días el Órgano Electoral esclarezca la situación a través de un reglamento.







28 de noviembre fecha límite. La fecha límite para la inscripción de binomios vence el 28 de noviembre, según el Tribunal Electoral







MAS NIEGA QUE PUSO AFICHES DE LEYES



El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos, descartó una guerra sucia contra los opositores y dijo que el partido oficialista no tiene tiempo para hacer afiches porque está concentrado en la inscripción de militantes con miras a las elecciones primarias de enero 2019.



En fin de semana, en la ciudad de La Paz se pegaron afiches que hacen referencia a un supuesto binomio José María Leyes - Carlos Mesa en representación de Demócratas.



Por este hecho, el partido opositor denunció una supuesta guerra sucia que inició el MAS.



Sin embargo, el diputado Gonzalo Barrientos (UD) aseguró que se trata de una guerra de baja intensidad que inició el MAS en contra de candidatos que pueden hacer sombra al oficialismo.







OPOSICIÓN BUSCA FIRMAS Y MAS SUMA A MISS BOLIVIA



Las organizaciones políticas continúan buscando adeptos para sumar militancia de cara a las primarias. Sol.Bo ya entregó sus documentos, MTS lo hará a fin de mes y Demócratas, UCS y MNR están actualizando sus registros, al igual que Unidad Nacional.



Por su parte, el MAS sumó ayer a la miss Bolivia Universo 2017, Gleisy Vera Noguer Hassen, que se inscribió como militante del partido oficialismo.



La modelo recibió duras críticas, pero ella aseguró que “no me vendí ni seré candidata” y que se registró para ejercer su derecho al voto en las primarias de 2019.



El presidente Evo Morales saludó la inscripción de Noguer en su cuenta de Twitter.