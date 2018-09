La prensa sin información del TSE



18/09/2018 - 07:45:25

El Diario.- A pesar de las varias solicitudes que realizó EL DIARIO a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para realizar entrevistas a los vocales a fin de que informen sobre el proceso de las elecciones primarias, que resulta ser la principal modificación en las fechas de la nueva Ley de Organizaciones Políticas, este medio no obtuvo hasta la fecha siquiera un breve espacio en la agenda de las autoridades para que le absuelvan esta simple pregunta.



En contraste, los servidores públicos de esta entidad, con indisimulada contrariedad, observaron supuestas “imprecisiones” en las publicaciones de esta casa periodística; sin embargo, no respondieron a los numerosos pedidos de entrevistas con las autoridades electorales, por lo que los medios eventualmente pueden incurrir en imprecisiones.



El último intento de contactarse con alguno de los vocales fue ayer, cuando la periodista del área fue hasta las oficinas de esta entidad pública, donde solicitó la atención de alguno de los vocales, pero vanos fueron los intentos, porque estaban ausentes o informaron que atendían otros asuntos.



El único objetivo claro y concreto de EL DIARIO es cumplir su misión, informar a la población sobre los últimos acontecimientos en el ámbito electoral.



Sin embargo, no son sólo los medios de comunicación en general los que requieren conocer datos de esta coyuntura pre-electoral, sino las mismas organizaciones políticas, plataformas ciudadanas y la ciudadanía en general, que no tienen información precisa sobre las elecciones primarias, cuya fecha principal fue dada a conocer mediante un comunicado público, bajo el rótulo “Comunicado sobre las fechas hito para las elecciones primarias de candidaturas para las Elecciones Generales”.



El desconocimiento se refleja en los ciudadanos que al respecto consultaron a este medio y también en las declaraciones de los propios líderes de organizaciones políticas y de las plataformas ciudadanas, quienes demandaron al TSE la publicación de la convocatoria a las elecciones primarias y de un Reglamento de la Ley de Organizaciones Políticas, a fin de tomar conocimiento de las regulaciones a aplicarse para cumplir con la referida consulta ciudadana.



El Decano de la Prensa Nacional, en atribución de sus funciones informativas y en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que en su artículo 21, parágrafo 6, establece que los bolivianos tienen derecho “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”, continuará solicitando a las autoridades electorales brinden información clara y precisa sobre sus actividades, que tienen que ser públicas, de manera que sean de conocimiento de la sociedad boliviana por medio de la información periodística.