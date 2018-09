Tarija: Organizaciones dejan en suspenso a candidatos para dirigir el MAS



18/09/2018 - 07:44:18

El País.- La Federación de Interculturales, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct) y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Tarija Bartolina Sisa (FDMCIOT–BS) se reunieron y debatieron sobre los posibles candidatos que escogerá cada organización matriz para el puesto de jefe departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero se niegan a dar nombres hasta el momento previo del Congreso de la Unidad que se realizará el 21 y 22 de septiembre.



Este fin de semana los delegados representantes de las organizaciones matrices MAS se reunirán en el Coliseo 15 de Noviembre con la presencia del presidente Evo Morales, para decidir quién será la próxima cabeza departamental del partido que guíe a los militantes para las próximas elecciones. Si bien los intelectuales o militantes de base en Cercado decidieron semanas antes que Henry Párraga será su representante, los demás sectores aún no se atreven a decir los nombres de sus favoritos.



El dirigente campesino de Cercado, Paulino Cari, explicó que la Fsucct ya decidió quién será su único candidato para postularse a jefe departamental del MAS, pero negó revelar el nombre hasta el 20 de septiembre por la noche. Sin embargo, se conoció que se trata de Carlos Acosta y Eider Quiroga quienes irán al frente.



“Nosotros vamos a buscar la presidencia, porque corresponde. Tenemos que tener la participación dentro de la directiva para que se hagan respetar nuestros candidatos electos desde las comunidades, subcentrales y centrales. En la agenda 2025 hay muchos proyectos que deben llegar a las comunidades para que salgan de la pobreza en el caso de vivienda y agua”, señaló Cari.



Por otro lado, el dirigente de los Interculturales, José Yucra, explicó que esta matriz tuvo una reunión pero que se realizará un segundo encuentro para definir a la cabeza y por el momento no tienen un nombre. De la misma manera, la exejecutiva de las Bartolinas, Carmen Ortega, señaló que el pasado miércoles 12 se realizó un ampliado, pero aún no se determinó una representante sino que cada una de las ejecutivas dirigentes de sus centrales provinciales escogerá en consenso a una cabeza para postularlas en los siguientes días.



Cabe recordar que se convocó el congreso departamental del MAS después de un descontento interno porque la Federación de Campesinos desconoció al dirigente René Sánchez, quien fue electo como el representante del departamento en un primer congreso. Una fractura evidente rompió al MAS en dos divisiones; una a nivel de la Región Autónoma del Chaco y la otra con el resto de municipios.



El delegado político del departamento y ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, tuvo la última palabra y determinó que se realizaría el segundo Congreso en septiembre de la presente gestión con la asistencia de Morales. El MAS busca reafirmar el partido en cada departamento para concretar su mandato en las elecciones primarias y rumbo al 2019, sin embargo, el 8 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá dar a conocer si el presidente está habilitado o no para participar en las primarias. El Órgano Electoral estableció para el 19 de octubre el lanzamiento de la convocatoria y fijó para el 13 de noviembre el registro de alianzas.



Invitados políticos al margen del Congreso



El dirigente de los Interculturales, José Yucra, en su momento recalcó que los invitados políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) deberán mantenerse al margen de la participación en este congreso departamental, porque se deberá comprobar su inscripción al partido además de los años que vienen apoyando al proceso de cambio y será un requisito portar el carnet de militancia para ingresar al Coliseo 15 de Noviembre este fin de semana.