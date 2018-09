Una ex Miss Bolivia defiende derecho de inscribirse al MAS

18/09/2018 - 07:42:44

Correo del Sur.- La Miss Bolivia Universo 2017, Gleisy Vera Noguer Hassen, respondió ayer a la ola de críticas que recibió en las redes sociales por registrarse como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), reivindicó su derecho y remarcó que no se vendió al oficialismo.



"No seré candidata, no me ofrecieron nada y no me vendí. Sólo quiero terminar mis estudios y luchar por Pando. En mi reinado recibí muchas críticas y ahora no es la diferencia, no me hacen daño", dijo la joven pandina, en declaraciones a El Deber.



Lamentó que sus críticos la estén "destruyendo" en tredes sociales sin conocer el motivo de su decisión. Dijo que se registró con el objetivo de "ejercer su derecho" al voto en las elecciones primarias de binomios presidenciales, que se realizarán el 27 de enero de 2019.



En fotografías difundidas por la Red Gigavisión y El Deber, se ve a la joven firmando un libro de inscripciones y luego mostrando su carnet de registro. Ayer, el propio presidente Evo Morales la felicitó por su inscripción y destacó el rol de los jóvenes.



El debate más encendido se volcó a las redes sociales, donde algunas personas condenaron su decisión con una serie de calificativos, muchos misóginos, mientras otros internautas la apoyan. Recordaron el caso de Jéssica Jordan, también ex reina que llegó a ser Cónsul en Nueva York y candidata a gobernadora.



Políticos opositores y plataformas ciudadanas insisten que las primarias que se realizarán en el país sólo buscan legitimar una nueva postulación de Evo Morales a la presidencia sin respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016.