Los surtidores buscan mejorar la comisión por la venta del etanol



18/09/2018 - 07:36:08

El Deber.- Ya se tiene fecha para la venta del combustible líquido Súper Etanol 92 (desde el 15 de octubre), pero lo que aún no se sabe de forma oficial es cuál será el precio para el consumidor final y a cuánto ascenderá la comisión que la Asociación de Surtidores de Bolivia (Asosur) percibirá por cada litro de etanol que se venda.



Al respecto, se pudo saber que desde el Gobierno, en principio, ofrecieron a Asosur una comisión de seis centavos de boliviano (Bs 0,06)por litro de etanol que se venda, monto que los comercializadores consideran insuficiente.



Los Bs 0,06 no cubren las expectativas de los propietarios de los surtidores, por lo que esperan que en estos días que quedan se pueda mejorar el monto de la comisión de venta.



“No se olviden que hace años que estamos tratando de nivelar la comisión de la gasolina, que está a Bs 0,22 por litro vendido, y el diésel, que llega a los Bs 0,18 por el mismo volumen ofrecido. Ahora nos ofrecen seis centavos, un monto que no cubre nuestros gastos. Veremos qué pasa en estos días y ojalá se tome en cuenta nuestra explicación técnica”, sostuvo un expresidente de Asosur, que pidió no ser identificado.



Cabe recordar que Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos, dijo que el precio que pague el Estado a la industria será de $us 0,72 (Bs 5) por litro de etanol, a tiempo de destacar el impacto del proyecto que al primer trimestre de 2018 generó en el agro un crecimiento que estuvo en el 6,6%. Señaló que el etanol debe tener una incidencia fuerte porque se cultivaron 32.000 hectáreas más de caña.



Sánchez indicó que en el pico más alto de la inversión puede subir el Producto Interno Bruto (PIB) hasta un 0,9%.



Para el consumidor final



Se calcula que el precio de la Súper Etanol 92 será de Bs 4,40 por litro al consumidor final, el mismo valor que se paga por la Ron 91, algo que para Agustín Jiménez, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, es un punto a favor del nuevo combustible, que con el tiempo deberá demostrar que se adapta adecuadamente a las exigencias del mercado nacional y a la realidad del parque automotor.



Jiménez sostuvo que cuando existe una mayor variedad de oferta de un mismo producto, el que al final se ve beneficiado es el consumidor final, que, de acuerdo con su capacidad de compra, elige cuál adquirir.



Ante el nuevo escenario, Erick Saavedra, presidente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), sostuvo que están muy contentos de que el Gobierno y los privados lleven adelante un cambio en la matriz energética, por lo que las industrias del sector automotriz deben ir ajustando su tecnología para acompañar estas modificaciones.



Saavedra sostuvo que las distintas fábricas del mundo miran con curiosidad estos cambios y están alistando sus vehículos con motores acordes con el nuevo combustible, algo que de forma indirecta obligará a la población a ir cambiando sus motorizados viejos por otros que respondan a las nuevas necesidades.