Morales: La OEA no necesita un agente del golpismo de Trump en referencia a Almagro

17/09/2018 - 21:28:49

La paz, (ABI).- El presidente Evo Morales aseveró el lunes que la Organización de Estados Americanos (OEA) necesita un secretario general y no un agente del golpismo de Donald Trump, en referencia a Luis Almagro, quien dio pasos atrás al ser repudiado sobre su convocatoria a la intervención militar en Venezuela.



"Al verse repudiado por su convocatoria a intervención militar contra #Venezuela, Luis Almagro se desmiente y dice que no es cierto lo que dijo hace 72 horas. La #OEA necesita un secretario general, no un agente del golpismo de #Trump. #AméricaLatina, zona de paz, libre y digna", escribió en su cuenta en Twitter.



Según medios de prensa, a través de un video publicado en su cuenta en Twitter, Almagro aseguró que algunos sectores mal interpretaron sus declaraciones porque en ningún momento se refirió al apoyo de una intervención armada a Venezuela.



Sin embargo, Venezuela anunció que denunciará al Secretario General de la Organización de Estados Americanos ante Naciones Unidas "por promover la intervención militar" en el país petrolero, luego de que dijera el viernes, en Colombia, que esa opción no estaba descartada.