Morales pide a médicos sumarse al Seguro Universal de Salud



17/09/2018 - 21:23:08

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales llamó el lunes a los médicos y enfermeras del país a sumarse a la implementación del Seguro Universal de Salud, que se prevé que entrará en marcha desde el próximo año, como parte de la responsabilidad de salvar vidas.



Morales realizó ese pedido en su discurso en la presentación del sorteo de Lotería Nacional "Todos Contra el Cáncer".



"Esperamos la participación de médicos responsables, cuando hay compromiso con la vida, es posible atender y resolver los temas, también quisiéramos ese acompañamiento de nuestros médicos, de nuestras licenciadas en enfermería porque de nada serviría tener buenos hospitales, buena infraestructura, buenos medicamentos, que no falte dinero si los médicos no nos acompañan en combatir el cáncer", señaló.



El jefe de Estado manifestó que el tema de salud no se trata de una sola inversión al año como es el caso de la infraestructura, sino que es un beneficio que debe ser implementado toda la vida.



"Tratamos de garantizar para arrancar el próximo año con el Seguro Universal de Salud, garantizando 200 millones de dólares del Tesoro General de la Nación", reiteró.



Morales dijo que uno de los principales análisis para la implementación del Seguro Universal de Salud es la atención a la niñez que se ve afectada con cáncer, atención que -dijo- será gratuita.



Aseguró que está convencido que la "vida no es una mercancía" por eso desde el Gobierno se prepara junto a las organizaciones sociales y médicos comprometidos con la vida, el nuevo sistema de salud.