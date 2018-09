El papá de Meghan Markle confiesa que ha recibido amenazas de muerte



17/09/2018 - 20:29:52

Quien.- El antiguo director de fotografía Thomas Markle vuelve a ser noticia y por una vez no se debe a la tensa -o inexistente relación- que mantiene a día de hoy con su hija Meghan .



El padre de la duquesa de Sussex ha recibido en las últimas semanas varias amenazas de muerte por parte de la ex pareja de una de sus amigas y vecinas, Lori Davis, con quien mantiene un estrecho vínculo desde que se conocieron mientras residían en la misma urbanización de Rosarito Beach, México.



La semana pasada, Davis presentó una denuncia contra su antiguo novio y padre de su hija de 11 años, un hombre que responde al nombre de Jose Sandoval y que contaría con un violento historial criminal. En los documentos legales que facilitó a las autoridades aseguraba que su ex había ponchado las llantas del coche de Markle, además de que lo amenazó con asesinarlo como represalia, después de que este la ayudara a encontrar y trasladarse a un nuevo hogar seguro cuando rompió su relación sentimental de ocho años con Sandoval.



En una entrevista concedida al Mail On Sunday, Davis explica que la campaña de acoso de su ex comenzó cuando Markle y ella fueron fotografiados por los paparazzi cenando juntos en una pizzeria junto a la hija de ella, Jocelyn, lo que dio pie a que se especulara la posibilidad de que hubieran iniciado una relación sentimental, algo que ambos han negado ahora tajantemente.



"No me preocupa mi propia seguridad, pero sí la de Lori y Jocelyn. Juré que jamás volvería a conceder una entrevista después de la que di al Mail on Sunday este año", aseguró a dicho medio el padre de la duquesa, en referencia a la exclusiva que lo hizo convertirse en el blanco de duras críticas por parte de quienes consideraban que estaba tratando de rentabilizar su vínculo con Meghan. "La única razón por la que he vuelto a hacerlo es que espero que la atención mediática que yo recibo pueda servir para salvar a una mujer maltratada".