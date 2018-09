Ricky Martin destaca la importancia de los latinos en los premios Emmy



17/09/2018 - 20:26:16

Quien.- Ricky Martin obtuvo su primera nominación al Emmy este 2018 por su papel en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. La serie fue transmitida este 2018 por la cadena de televisión FX, y en ella el cantante encarnó a "Antonio D’Amico", la pareja del diseñador Gianni Versace cuando éste fue asesinado por Andrew Cunanan (Darren Criss) en Miami en 1997.



El boricua asistió a la entrega de los premios y, en entrevista con Variety, destacó la importancia de los latinos en el mundo del entretenimiento mundial. El cantante declaró que no sólo en la música los latinos están rompiendo los límites -tal como lo han hecho Celia Cruz y Gloria Estefan- sino también en la actuación. Y tiene toda la razón, pues en la serie también actúa Édgar Ramírez ( Gianni Versace), quien es venezolano.



Al respecto, el cantante declaró en la alfombra roja: "Algo muy especial está sucediendo cuando se trata de la comunidad latina, no sólo en la música sino también en la actuación".







El 12 de julio, Martin declaró lo feliz que estaba por esta nominación: "¡¡¡¡¡¡Sí, sí, sí!!!!!! Estoy tan feliz y honrado con esta nominación. Creo que mi cabeza está a punto de explotar. ¡Felicidad! ¡ESTO ES LOCO! Gracias Ryan Murphy".