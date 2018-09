Chantal Andere explica qué pasó entre ella y su esposo durante El Grito



Quien.- Luego de que las cámaras captaran a Chantal Andere y a su esposo Enrique Rivero durante la ceremonia del grito de independencia en lo que fuera una supuesta discusión. Mucho se dijo sobre que Chantal había sufrido agresiones por parte de su esposo.



Sin embargo, este habló sobre lo sucedido y argumentó que solo se trató de "un juego" entre ellos.



Chantal Andere también dio su versión en una imagen que compartió en Instagram, en la que mencionó: "Este señor es mi esposo @eriverolake y no es un “jaloneador” (ame la palabra) jajajajajaja!! No quieran inventar cosas negativas donde no lo hay. Es muy bromista si, así que relajémonos y vamos a trabajar y a mandar amor a todos!!! Es un caballero, que apoya mi carrera, me respeta, me ama. Es el mejor papá, esposo, hijo, amigo y lo amo.

P.D cuando regrese del teatro me das un jaloneo?!!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😍😍😍😍😍😍".





De igual forma, la actriz compartió su versión durante una entrevista que le realizaron en el programa Hoy. "La realidad es que él quería que yo me adelantara porque estábamos viéndonos al lado en monitor y quería que yo me adelantara y le decía:‘no, yo aquí estoy bien, y al final nos atacamos de la risa", contó la actriz.