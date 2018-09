Cuerpo de infarto La foto en traje de baño de JLo que impactó a Kim Kardashian

17/09/2018 - 20:17:43

Quien.- Jennifer Lopez lo ha hecho de nuevo! A punto de cumplir 50 años, la cantante y actriz enloqueció las redes sociales al compartir una fotografía en la que muestra su impactante figura en traje de baño. El la postal, la novia de Alex Rodriguez aparece luciendo un vistoso bañador color durazno, elemento con el que realizó un juego de palabras que sirvió para describir la imagen.



En cuestión de minutos, la foto recibió un sinfín de likes, alcanzando la increíble cantidad de más 3 millones de reacciones y cientos de comentarios de sus fans, quienes se mostraron sorprendidos de ver el físico de la ‘Diva del Bronx’: “¡Qué mujer tan asombrosa! Talentosa, encantadora, exitosa y además, con una figura escultural. Una linda persona en toda la extensión de la palabra”, escribió uno de sus seguidores.



Quien tampoco pudo ocultar su asombro por la sexy imagen de Jennifer , fue la mismísima Kim Kardashian, quien comentó en la publicación: “WOW”, junto a una serie de divertidos emojis. Por su parte, ARod no dejó la oportunidad de mostrar su orgullo por tener a su lado a tan atractiva mujer: “Qué afortunado soy”, escribió junto a la postal.





Luego de una exitosa serie de conciertos en Las Vegas, la cantante ha revelado que únicamente ofrecerá 9 shows más para cerrar con broche de oro su pequeña residencia en la ciudad que nunca duerme. Durante estos meses repletos de trabajo, el ex beisbolista ha sido uno de los apoyos más grandes para la cantante, acompañándola durante algunas de sus presentaciones y ensayos, demostrando así, que su relación va mejor que nunca.



Ver esta publicación en Instagram Everything's just peachy 🍑 #tangerinedream #peachesNCream #topnaughty #suitsandfruits #throwingshades #doublebuns Knot your average peach 🍑 To peach their own 🍑 Practice what you peach 🍑 😂 Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 16 Sep, 2018 a las 7:46 PDT