¿Es mejor dormir con o sin medias? Esto dice la ciencia



17/09/2018 - 20:11:06

El comercio.pe.- ¿Prefieres dormir con los pies calentitos o frescos?



¿Eres de las personas que se pone calcetines (medias) para evitar despertarse a causa de frío en los pies?



¿O eres de los que duermen con los pies descubiertos y los ventilan sacándolos por debajo del cubrecama?



Seguramente alguna vez has conversado con alguien sobre este tema, sin llegar a un acuerdo.



Pero ¿es en realidad una opción mejor que la otra?



Vasos dilatados



El neurofisiólogo Francisco Puertas explica a BBC Mundo que para dormir la temperatura central de nuestro organismo debe disminuir entre 0,5ºC y 0,8ºC.



"Para eso necesitamos que haya unavasodilatación en nuestras manos y pies, lo que lleva más sangre a la piel y nos permite perder un poquito de calor", dice Puertas, también miembro de la Sociedad Española del Sueño y especialista de la Unidad de Sueño del Hospital Universitario de Lieja, en Bélgica.



La Fundación Nacional del Sueño (NSF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dice en su página web que la vasodilatación en las manos y los pies ayuda a que el calor se redistribuya por todo el cuerpo y lo prepare para dormir.



"De hecho, algunas investigaciones han demostrado que mientras más vasodilatación en manos y pies,menos tiempo toma dormirse", añade la NSF.



¿Pero cómo se logra esta vasodilatación?



Experimentos



La NSF señala que "calentar los pies dilata los vasos sanguíneos de los mismos, lo que puede indicar al cerebro que es hora de acostarse".



Por lo que "ponerte calcetines puede ser una buena idea si tienes problemas para dormir", agrega.

Algunas personas sacan los pies por debajo del cubrecama para "refrescarlos".



De hecho, según un artículo publicado en abril en el Diario de Antropología Fisiológica, usar calcetines para dormir tuvo "efectos positivos en la calidad del sueño" en seis hombres jóvenes que participaron en una investigación sobre el tema.



"Se acortó el tiempo que los participantes demoraban en quedarse dormidos, se alargó el tiempo de sueño y disminuyeron las veces que despertaban durante la noche", detalla la conclusión del experimento, realizado por dos científicos de la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur.



Otro análisis, en el que participaron ocho personas jóvenes, ocho ancianas y otras ocho con problemas para dormir, obtuvo resultados parecidos en 2006.



"En adultos, el inicio del sueño se aceleró con calcetines cálidos y neutros", concluyó esta investigación del Instituto de Neurociencia de Holanda y la Universidad Vrije de Amsterdam, que publicaron sus observaciones en la revista científica ScienceDirect, del grupo Elsevier.



Aunque según aclararon los investigadores, el métodono funcionó con los participantes que tenían insomnio.



De hecho los calcetines no necesariamente ayudan a todos a dormir.



Confortabilidad térmica



El dormir con medias o sin ellas, depende en realidad de "la capacidad de cada persona de regular su temperatura (corporal) y de su sensibilidad al frío", dice a BBC Mundo el neurofisiólogo Puertas.



"No hay estudios publicados. Pero la sensibilidad al frío suele ser mayor en las mujeres", comenta.

Para algunas personas que son muy calurosas tal vez no sea la mejor idea ponerse calcetines.



"Si tenemos frío, se produce una vasoconstricción (el proceso opuesto al necesario para dormir)", sostiene Puertas. "Por lo que en general las mujeres usan más calcetines para dormir que los hombres", asegura Puertas.



Sin embargo, algunas personas creen que usar calcetines es antinatural, que cortan la circulación y que impiden a los pies "respirar", según recoge el portal The Sleep Advisor, que ofrece consejos de expertos para dormir mejor.



"Estas personas generalmente son las más calurosas, que no necesitan (las medias). Por eso a veces hay gente que en la cama saca el pie (de debajo de las sábanas)", comenta Puertas.



En conclusión del neurofisiólogo, así como no hay una temperatura ideal para todo el mundo en la oficina, la temperatura ideal para dormir también varía en cada persona.



En otras palabras, lo importante es dormir a la temperatura en la que cada uno esté más cómodo.