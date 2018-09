El país con más personas sin acceso a internet por el que compiten los gigantes de la tecnología



17/09/2018 - 20:02:46

BBC.- Cerca de la mitad de los internautas del mundo están concentrados en dos países. Paradójicamente, esas dos naciones albergan también el mayor número de personas sin acceso a internet.



China e India son, según Naciones Unidas, "los mayores mercados de internet del mundo".



El primero tiene 721 millones de usuarios y es el país donde más smartphones se fabrican. Es también uno de los que aplican con más fuerza la censura en la red, un hecho que complica las cosas para los gigantes de internet de Occidente.



Por otra parte, India tiene unos 400 millones de internautas. Un número grande. Pero si se pone en perspectiva disminuye rápidamente: apenas representa una cuarta parte de las más de 1.300 millones de personas que viven en el país asiático.



El resto no puede conectarse. Es la mayor población offline, según datos de 2016 del Banco Mundial.





Pero eso es una buena noticia para las multinacionales tecnológicas porque la oportunidad de crecer es inmensa: se espera que para 2021 la población digital en India supere los 630 millones de internautas.



"India es un mercado emergente. Por eso muchos gigantes de la tecnología están desarrollando proyectos para llevar internet al país", le contó a BBC Mundo Francisco Jeronimo, investigador jefe en la consultora IDC para comunicaciones móviles.



Facebook, Google, Samsung y Microsoft son algunas de las firmas globales que tienen los ojos puestos en India.



La carrera empezó hace tiempo pero todavía no tiene un claro ganador. De hecho, algunos tuvieron que retirarse antes de tiempo.

El proyecto fallido de Facebook



Uno de los primeros proyectos para llevar internet a India fue liderado por Facebook, cuenta Jeronimo.



Se trata de Free Basics (antes conocido como Internet.org) , un plan en colaboración con operadores de telefonía con el que la red social ofrece acceso gratuito a varios sitios web a través de una aplicación móvil.



"La mayoría del mundo no tiene acceso a internet. Esta iniciativa liderada por Facebook pretende llevar internet y los beneficios de la conectividad a la parte del mundo que no los tienen", se lee en su sitio web.



El plan fue lanzado en 2013 y ha sido implementado con éxito en más de 40 países de todo el mundo, entre los que se incluyen República Dominicana, Honduras, Panamá, México y Perú.



Pero en otros lugares -como Egipto, Myanmar o India- no logró salir adelante y recibió amplias críticas.



"Free Basics debería ser prohibido en todo el mundo", dijo el periodista y activista digital indio Nikhil Pahwa, uno de los que impulsó en 2016 la prohibición realizada por el organismo regulador de las telecomunicaciones en India (TRAI).



"Facebook creó esta elección engañosa entre el acceso y la neutralidad de la red", le contó a la revista The Wired.



Otros, como la activista digital Ellery Biddle, de Gobal Voices, lo llamó "colonialismo digital".



Mark Zuckerberg, el fundador y director de Facebook, se defendió. "Todas las personas en el mundo deberían tener acceso a internet", escribió en la red social.



De momento, Facebook sigue con la idea de expandir la internet en India. El nuevo plan se llama "Express Wi-Fi" y todavía está en desarrollo.





Tras el éxito del Proyecto Loon de Google en Puerto Rico para llevar internet con globos de aire, ahora la compañía espera usar una estrategia similar en India.



La empresa ya ha llegado a un acuerdo con el gobierno para construir una red de enlaces de banda ancha FSOC, las siglas correspondientes a Free Space Optical Communications(comunicaciones ópticas en espacio abierto).



Es una tecnología que se basa en estaciones láser conectadas entre sí, "como un cable de fibra pero sin el cable", explicó el director de la rama de Alphabet encarga de esta cuestión, Google X.



Además, la compañía acaba de lanzar una red social local, Neighbourly, pensada para vecinos y miembros de una misma comunidad.



Quiere hacerle la competencia a su rival, Facebook, que le lleva ventaja con WhatsApp. India es el mercado más grande para la plataforma de mensajería, en donde cuenta con 200 millones de usuarios.



Los brutales linchamientos por rumores en WhatsApp que sacuden a India



El sueño de los fabricantes de celulares inteligentes



India es también el segundo mayor mercado mundial de teléfonos inteligentes después de China.



Pero, además, es el único país del mundo en el que sigue creciendo la venta de "celulares básicos", teléfonos sin mucha tecnología que permiten conectarse a internet de forma limitada y que se usan sobre todo para llamar y enviar mensajes.



"En mercados específicos como India los celulares inteligentes de alta gama están fuera del alcance de muchos, por eso las ventas de celulares básicos están aumentando", le dijo a BBC Mundo Linda Sui, directora de estrategia de smartphones de Strategy Analytics.



Aunque también lo están haciendo los smartphones.



Tal vez por eso Samsung acaba de inaugurar precisamente en India "la fábrica de celulares más grande del mundo".



La surcoreana espera que la nave produzca hasta 120 millones de dispositivos al año para 2020.



"India es un país que ofrece nuevas oportunidades para los fabricantes, cuyas ventas de teléfonos móviles en lugares donde la gente ya tiene celulares inteligentes comenzarán a estancarse", añade Sui.