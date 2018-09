5 motivos por los que tu smartphone se puede calentar



17/09/2018 - 19:55:38

BBC.-Puede ocurrirte cuando menos lo esperas. Sacas el teléfono del bolsillo, te lo llevas a la oreja y... tienes que alejarte de inmediato porque está ardiendo.



También es posible que lleves un rato usando el celular y se apague de repente sin motivo aparente, vaya más lento o te muestre un mensaje de error en la pantalla.



¿Es normal que se sobrecaliente el teléfono móvil? La respuesta es sí. Pero las causas pueden ser varias.



Algunas tienen que ver con el hardware, el "cerebro" de tu teléfono. Otras, son externas.



Te contamos cuáles son las más habituales.

1. Necesita un descanso



Una de ellas puede ser, simplemente, que lo usaste demasiado.



Es posible que lo hayas conectado durante demasiado tiempo a un dispositivo externo, como un altavoz, la señal WiFi o el Bluetooth, o que hayas usado una aplicación o un juego durante demasiadas horas.



También puedes haber abusado de la cámara de fotos o de video. A veces, 20 minutos seguidos pueden ser demasiados.



¿CÓMO EVITARLO?: Haz pausas de algunos minutos cuando uses una misma aplicación. El teléfono necesita un descanso (y puede que tú también). También es recomendable apagar las aplicaciones que no utilices y evitar poner el brillo de pantalla al máximo nivel.

2. Demasiado sol (o frío)



Otros factores son externos.



¿Dejaste tu teléfono expuesto al sol o lo sometiste a frío extremo? Mala idea. Tu smartphone es inteligente... pero no está preparado para eso.



¿CÓMO EVITARLO?: Protege siempre el teléfono del sol y de las temperaturas extremas. Ponlo a la sombra. Evita la luz directa. No lo expongas a humedad. Si ya se sobrecalentó, enfríalo con un ventilador... ¡pero no lo metas bajo ningún concepto en la nevera! Usa el sentido común.

3. Tiene un virus



Puede que te hayan instalado un malware, un software malicioso, a través de un virus en forma de aplicación.



Después de todo, a algunos desarrolladores de apps les interesan más tus datos que la salud de tu teléfono.



¿CÓMO EVITARLO?: No instales aplicaciones de fuentes desconocidas. Puedes bloquearlas automáticamente dentro de las opciones de seguridad del menú de configuración del celular, haciendo clic en "Orígenes desconocidos" o "Fuentes desconocidas". Si ya es tarde, haz una limpieza general y "resetea" el teléfono.



4. Tu carcasa protectora lo está sofocando



Sí. Es posible que la carcasa que compraste para proteger el celular esté causando más problemas que soluciones. Es más habitual de lo que parece.



¿CÓMO EVITARLO?: Prescinde de la carcasa temporalmente para ver si es el motivo del calentamiento. En cualquier caso, ayudará a que el dispositivo se enfríe antes.

5. La batería está defectuosa



Las baterías de litio son delicadas. El estado de la batería de tu celular puede tener mucho que ver con el exceso de calor.



En algunos casos, incluso puede hacer que el móvil comience a arder.



¿CÓMO EVITARLO?: Evita cargar la batería en exceso (mejor al 80-90% que al 100%). Usa cables de buena calidad, a veces cargar el teléfono con un cable defectuoso puede ser la clave del problema.