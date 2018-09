Magistratura investiga a juez del caso bebé Alexander y no descarta su destitución

17/09/2018 - 17:26:27

La Paz, (ABI).- El Consejo de la Magistratura indaga a la juez Patricia Pacajes y no descarta su destitución en caso de comprobarse que sentenció sin pruebas al médico Jhery Fernández por la violación al bebé Alexander, informó el lunes su delegado en La Paz, Américo Araníbar.



En un audio difundido por los medios, Pacajes admite haber sentenciado al médico a 20 años de cárcel sin pruebas y que no existió una violación al bebé Alexander en el hogar de niños Virgen de Fátima.



"Se instruyó a la Unidad de Control y Fiscalización, de la representación del Consejo de la Magistratura, investigar para efectos de verificar si evidentemente la juez habría realizado dichas manifestaciones", dijo Araníbar a los periodistas.



Si el audio es real, Pacajes habría cometido una falta gravísima por la cual debe ser procesada, incluso destituida, de acuerdo a lo que establece Ley de Órgano Judicial, agregó Araníbar.



Adelantó que la Unidad de Control y Fiscalización requerirá varios informes para corroborar ese extremo.



"La juez no debería haber emitido ninguna aseveración, ya que este proceso tiene reserva de actuación, porque se trata de un menor protegido por el Código Niña, Niño, Adolescente y la Constitución", apuntó Araníbar.