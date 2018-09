Concejal afirma que alcalde Leyes dejó en quiebra a la Alcaldía de Cochabamba



17/09/2018 - 13:32:03

Cochabamba, (ABI).- LA concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, afirmó el lunes que el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, y sus colaboradores, provocaron en tres años de gestión la quiebra de la administración municipal, con un déficit de más de 300 millones de bolivianos.



"Ahora la Alcaldía de Cochabamba está quebrada y ahora la Alcaldía de Cochabamba tiene un hueco financiero de más de 300 millones de bolivianos, por los malos manejos financieros y porque, además, se utilizaron los recursos de los barrios en este tipo de proyectos no inscritos en el Plan Operativo Anual", informó a la Red Patria Nueva.



Lamentó que Leyes, sólo recurrió hasta el momento, a su derecho al silencio cuando fue citado a declarar en el Ministerio Público para aclarar lo sucedido con las denuncias de corrupción y a "polítizar" los casos, para soslayar su responsabilidad ante la justicia.



Afirmó que todas las denuncias Sostuvo están respaldas con documentos y calificó las declaraciones de Leyes difundidas por las redes sociales como soberbias y desesperadas.



"Lo lamentable es que este señor sólo se dedica a mentir y a querer enfrentarnos a los cochabambinos, cuando no ha presentado una sola prueba de descargo coherente que nos permita el poder respaldar lo que él está diciendo", refrendó.



A su juicio, la gestión de Leyes fue mala sí se toma en cuenta que heredó del exalcalde Edwin Castellanos, más de 2.200 millones de bolivianos en obras y un ingreso de más de 600 millones de bolivianos en la partida municipal de caja y bancos.



La concejal del MAS pidió que el partido de Leyes, Unidad Demócrata, deje de tratar de "disfrazar" los hechos de corrupción con la versión de que las denuncias son parte de una presunta persecución política.



"Yo le pido al jefe nacional de Unidad Demócrata, Rubén Costas, a los asambleístas a los concejales, que nos ayuden a transparentar al municipio, que nos ayuden a establecer las responsabilidades y que le den una explicación a los cochabambinos sobre qué es lo que ha sucedido no sólo sobre nuestra plata, con nuestras obras y con nuestra dignidad", concluyó.