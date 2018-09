Asambleístas: Giro de Bs 488 mil a la cuenta de Leyes provenía de su propio sueldo



17/09/2018 - 13:17:04

Los Tiempos.- La bancada de asambleistas Demócratas, justificó los 488 mil bolivianos depositados por familiares a la cuenta de la tarjeta de crédito del alcalde José María Leyes con los ingresos que la autoridad obtuvo desde 2015, cuando fue posesionado en el cargo.



Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que se identificaron pagos en efectivo por este monto desde febrero del 2016, “por importes de dudosa procedencia", principalmente de su hermana C. Leyes.



La asambleista Lineth Villarroel, aseguró que estos 488 mil bolivianos son recursos del propio sueldo de la autoridad edil. "Tienen relación clara con el salario que percibe el Alcalde, es decir 14 mil bolivianos por mes en 34 meses. El Alcalde mandaba a sus familiares a hacer el depósito como algunos lo hemos hecho también".



Leyes percibe mensualmente 17.500 bolivianos, es decir que, según la versión de los asambleístas, el alcalde gastaba solamente 3.500 bolivianos mensuales.



El informe refiere que "no se han identificado adquisiciones de bienes o incremento de su patrimonio", en las cuenta de Leyes, por lo que la defensa pedirá la modificación de su detención domiciliaria.



Los legisladores consideran, que en este entendido, la UIF revela que la autoridad no tuvo relación con los importadores en la compra de mochilas escolares.



"Nunca ha existido una relación económica del alcalde con los importadores que hoy son investigados", aseguró Villarroell que enfatizó en que fue la defensa de la autoridad edil que pidió que se revisen las cuentas personas y de su familia.