Médicos se declaran en emergencia por veto a especialistas



17/09/2018 - 13:16:05

Los Tiempos.- La decisión del presidente Evo Morales de restringir el trabajo de médicos especialistas en los hospitales públicos de segundo, tercer y cuarto nivel provocó que el sector se declare en emergencia por considerar que atenta contra el derecho al trabajo y agravará la atención de los pacientes, porque en Bolivia hay un déficit de 3 mil profesionales.



Morales declaró en la entrega del hospital de Sacaba, el jueves: “Quiero que sepan, quiero que ustedes hagan un control social, en nuevos hospitales como éstos, de segundo, tercer o cuarto nivel, no pueden trabajar especialistas que tienen su clínica”.

Siguió: “Ya hemos experimentado, cuando los especialistas que tienen su clínica, como trabajan en el sector público también, intencionalmente provocan paros, como hay paros en el sector público, los pacientes se van obligados al privado”.



El expresidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, expresó ayer su rechazo al anuncio del presidente Morales sobre que los especialistas de centros de salud públicos de segundo, tercer y cuarto nivel no podrán trabajar en clínicas privadas.



Manifestó que los profesionales en salud tienen como obligación y deber el cumplir con su horario de trabajo y posterior a ello pueden disponer de su tiempo. Añadió que continuarán en estado de emergencia.



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, expresó que el presidente Morales sigue siendo mal asesorado por gente que no conoce nada de salud.



Cruz recordó que “el derecho al trabajo es reconocido por la Constitución Política del Estado”.



Añadió: “Bolivia es un país libre y democrático, donde el profesor, una vez que ha concluido su jornada laboral, puede salir a trabajar de cualquier cosa o puede dar clases particulares o hacer lo que le dé la gana”.







“En nuevos hospitales como éstos, no pueden trabajar especialistas que tengan su clínica”, Evo







DÉFICIT ES DE 3 MIL PROFESIONALES



La falta de especialistas en Bolivia es notoria. La situación se agrava cuando se trata de subespecialistas. Según datos del Colegio Médico de Bolivia, hay un déficit de galenos especializados, sobre todo en 11 de las 32 áreas, entre ellas están las clínicas, quirúrgicas y de laboratorio: oncología, nefrología, endocrinología, neumología, cardiología, cirugía plástica, neurología, hematología, terapia, neuorocirugía y gastroenterología.







ANÁLISIS



Aníbal Cruz. Expresidente del Colegio Médico



“Cuando Evo se atienda en un hospital público, la salud va cambiar”



Otro tema fundamental es que si no estamos pudiendo contar con el número suficiente de especialistas, él va a discriminar. A ver, ¿porqué un médico se va al sector privado? Lastimosamente, porque el sistema público no brinda la seguridad suficiente para que el médico pueda trabajar.



Entonces, necesariamente, se han juntado médicos para hacer clínicas y tener el equipamiento suficiente, donde dan seguridad a sus pacientes. Pero estamos en un país donde el Gobierno no tiene la voluntad de dar un seguro a todos sus ciudadanos.



Hace poco, el dueño del Banco Santander ha sido sorprendido haciendo fila en un hospital público de España y la prensa le ha preguntado qué hacía allí. Éste respondió que los hospitales públicos en España brindan más seguridad que los privados.



El día de mañana, cuando el presidente Evo Morales, sus ministros y los políticos sean atendidos en hospitales públicos, la salud en este país va a mejorar. Mientras tanto, si ellos salen al exterior a hacerse operar o utilizan clínicas privadas, están obligando a la población a ser atendida en hospitales públicos que se equipan o se construyen sin planificación solamente demagógicamente.