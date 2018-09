La U cumple de Sucre siete días de paralización general



17/09/2018 - 13:13:46

Correo del Sur.- La Universidad San Francisco Xavier cumple hoy el séptimo día de paralización de actividades por la aguda crisis presupuestaria que atraviesa. Los estudiantes mantienen su estado de emergencia en demanda del pago de becas, sobre todo en provincias, mientras que docentes y administrativos continúan en paro indefinido hasta que se les cancele sueldos del mes de agosto. Los estamentos esperan que la situación pueda solucionarse esta tarde si es que se efectiviza los desembolsos.



El presidente interino de la Federación Universitaria de Docentes (FUD), Benigno Rojas, confirmó a CORREO DEL SUR que el paro indefinido continúa porque no se realizó el depósito del sueldo a este sector que mantiene su protesta desde la anterior semana.



Hoy, a las 9:00, los docentes asumirán otra medida de presión con la toma pacífica del edificio central de la Universidad con lo cual pretenden suspender los trámites universitarios.



“Hemos recibido la comunicación que se ha depositado los recursos económicos en el Banco Nacional de Bolivia con destino para el pago de los salarios pero no se ha depositado a las cuentas de los docentes y hasta que no suceda esto el paro continúa”, acotó.



Rojas adelantó que si se cancela sueldos hasta mediodía se activaría una asamblea de la FUD a las 17:00 para considerar la suspensión del paro, caso contrario la medida continuaría.



Por su parte, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Administrativos, Guido Calvo, también anunció que seguirán con el paro hasta que se les cancele el salario devengado y si se honra hasta mediodía podrían volver a sus fuentes laborales por la tarde.



Entretanto, en la ciudad los universitarios dieron un cuarto intermedio en la toma de las carreras porque el viernes se les canceló las becas hasta el mes de julio, según informó el dirigente de la FUL, Eliseo Aguilar.



Sin embargo, el dirigente de FUL en provincias, Mario Sánchez, informó que seguirán con la toma de las unidades descentralizadas porque los estudiantes aún no cobraron las becas. Si hoy se cancelan las becas en provincias, se suspendería la protesta.