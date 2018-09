Panificadores garantizan estabilidad del precio del pan de batalla



17/09/2018 - 13:01:39

La Paz, (ABI).- El presidente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia, Juan Cachicatari, garantizó el lunes que el precio de la unidad del pan de batalla se mantendrá en 0,50 centavos de boliviano, gracias al convenio que existe con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para la dotación de harina.



"Estamos con la harina de Emapa y, por lo tanto, se mantiene estable el precio y el peso y también se distribuirá normalmente a la población", dijo en una rueda de prensa.



Según el dirigente panificador, existe un acuerdo con Emapa para que les surta este año a 155 bolivianos cada bolsa de harina de 50 kilos, lo que garantiza la estabilidad de los costos del pan.



Aseguró que la harina que suministra Emapa al sector cubre más del 95% que se necesita para la producción de pan, por lo que la elevación del precio de la harina argentina, de 180 a 210 bolivianos la bolsa de 50 kilos, no representa un perjuicio al sector.



En ese sentido, desmintió las declaraciones del dirigente, Dandy Mallea, sobre una supuesta afectación al sector por la elevación del costo de la harina argentina y un posible reajuste en el precio del pan de batalla.



"Mallea no representa a nadie, ni nacional ni departamental", subrayó.



Cachicatari insistió en que mientras exista el convenio con la estatal Emapa, para la dotación de harina, no habrá un reajuste de costos en el pan de batalla.