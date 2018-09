Dos tranquilos transeúntes ponen en ridículo a reportero que aparentaba no poder sostenerse en pie

17/09/2018 - 11:17:09

RT.- La escena protagonizada el pasado viernes por un corresponsal de la cadena estadounidense El Canal del Tiempo que informaba desde Wilmington (Carolina del Norte) sobre el paso del huracán Florence, ha desatado una ola de burlas en la Red, informa la revista Time.



En las imágenes, compartidas a través de Twitter, se aprecia cómo el periodista, Mike Seidel, lucha con dificultad por mantenerse en pie, aparentemente doblegado por la descomunal fuerza del viento que acompaña el fenómeno climático. Sin embargo, en determinado momento dos transeúntes aparecen al fondo de la escena caminando con total normalidad.



So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL — Tony scar. (@gourdnibler) 14 de septiembre de 2018





"¡Qué dramático! El tipo del canal del tiempo se esfuerza [por mantenerse en pie] como si luchara por su vida mientras otros dos se pasean por detrás", reza la descripción de la publicación, que fue compartida cerca de 250.000 veces y ya recibió más de 620.000 "me gusta". "¡Qué dramático! El tipo del canal del tiempo se esfuerza [por mantenerse en pie] como si luchara por su vida mientras otros dos se pasean por detrás", reza la descripción de la publicación, que fue compartida cerca de 250.000 veces y ya recibió más de 620.000 "me gusta".