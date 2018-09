Conmebol, reunión inédita en La Paz



Página Siete.- El consejo de la Conmebol se reunirá a partir de hoy (16:00) en La Paz, en un encuentro inédito que tendrán los presidentes de las asociaciones de fútbol de Sudamérica. No existen antecedentes de un encuentro similar en esta ciudad.



En las últimas cinco décadas hubo sesiones de la Confederación, pero ninguna en La Paz. Un día antes de la inauguración del Sudamericano de 1963, se instaló un congreso de la Conmebol en Cochabamba. Raúl Colombo, de Argentina, era el presidente de la entidad que tres semanas después entregó el trofeo al titular boliviano, Roberto Prada Estrada (+), por el título que conquistó el seleccionado nacional.



En la década de los años 70, el entonces titular de la Conmebol, el peruano Teofilo Salinas, llegó a La Paz. Una de esas visitas fue para avalar la fundación de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y dar el visto bueno para que el campeón y subcampeón de nuestro país jueguen la Copa Libertadores.



Nicolás Leoz asumió la titularidad de la Conmebol en 1986, dos años después llegó a La Paz y el 12 de abril de 1988 distinguió al entonces presidente de Bolívar, Mario Mercado Vaca Guzmán, con la Medalla al Mérito Deportivo, en un acto que se realizó en lo que era el Hotel Sheraton.



Durante la realización de la Copa América 1997, que se disputó en Bolivia, los dirigentes del fútbol sudamericano se reunieron en Santa Cruz. Leoz, que una década antes había llegado a la sede de Gobierno, tenía problemas de salud para estar en altitud elevada; por ello, pidió al entonces mandamás de la FBF, José Saavedra Banzer (+) que la cita se realice en la capital oriental.



¿Qué hace el Consejo?



El Consejo es la autoridad permanente de la Conmebol en receso del Congreso. Mediante el nuevo estatuto que se aprobó en Lima (2016), se encuentra integrado por un presidente, tres vicepresidentes y siete directores, que son los presidentes de cada asociación.



Entre las funciones más importantes a cargo del Consejo, se encuentran las de: administrar la Confederación, cumplir y hacer cumplir el estatuto y los reglamentos así como las resoluciones del Congreso, convocar a congresos extraordinarios, organizar torneos oficiales y dictar sus reglamentos.



Entre sus obligaciones también están la de fijar la fecha de realización de la Copa América, de acuerdo con los reglamentos vigentes; adoptar medidas disciplinarias y aplicar sanciones a dirigentes, árbitros, técnicos, jugadores, asociaciones, clubes y a toda persona que incurra en violación del estatuto o de los reglamentos de los torneos; designar a los miembros de la Comisión de Finanzas, al presidente y miembros de la Comisión de Árbitros, de la Comisión Técnica y de la Comisión Médica.



La presencia de un representante de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue descartada. A finales del pasado mes, la FIFA nombró, de acuerdo con sus estatutos, un comité de regularización para la AUF por considerar que “el procedimiento electoral para ocupar el cargo de presidente de esta entidad no cumple los requisitos de transparencia que establecen los estatutos de la FIFA y los de la Conmebol”.



Wilmar Valdez fue el último presidente de la institución uruguaya.



El sitio web



Inadvertida La página oficial de la Conmebol no tiene ninguna información de la reunión que se iniciará durante esta jornada en la sede de Gobierno.

Temario Para otras reuniones que se celebraron en los últimos dos años, el sitio web de la Confederación tenía incluso el temario a tratar.

Entrenador La última noticia referida al país da cuenta de la contratación del técnico ecuatoriano Sixto Vizuete, como nuevo coordinador de las inferiores.

Duda El uruguayo Juan Pedro Bordaberry es el presidente del Comité de Regularización de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Se informó que no llegará a La Paz para la reunión del Consejo.



La reunión será con nueve miembros



Nueve de los 11 miembros que conforman el Consejo Ejecutivo de la Conmebol estarán presentes en la reunión que arrancará esta tarde en el hotel Casa Grande de la zona Sur de La Paz, desde las 16:00.



Los ausentes a la cita serán el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, y el titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol, cargo que en el momento se encuentra en acefalía por la intervención que realizó la FIFA a esa entidad.



En el caso de Oviedo, el directivo peruano dijo en su país que para colaborar con la justicia de su país, entregó su pasaporte al Ministerio Público, en el marco de unas investigaciones que le realizan. Oviedo no viajó la pasada semana con su selección nacional a Europa, a los encuentros amistosos contra Holanda y Alemania.



El primero en llegar a la sede de Gobierno fue el primer vicepresidente de la Conmebol, el venezolano Laureano González, que ayer se instaló pasado el mediodía en nuestra ciudad.



En esta madrugada debían arribar Ramón Jesurún (Colombia) y Carlos Villacis (Ecuador). Cerca a las 10:00 lo hará el chileno Arturo Salah, todos ellos en vuelos regulares.



Chárter



En cambio, otro grupo de dirigentes estará en el aeropuerto de El Alto en vuelos chárter como el presidente de la entidad, el paraguayo Alejandro Domínguez, por esa vía también lo harán Robert Harrison (Paraguay), Claudio Tapia (Argentina) y Rogerio Caboclo (Brasil).



En el caso de Caboclo, el brasileño fue elegido como nuevo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y reemplaza al interino Carlos Nunes, que comandó la delegación de la Canarinha en el Mundial de Rusia 2018, pero estaba de forma interina.



Los encargados de protocolo advirtieron que existirá poco contacto con los distintos presidentes, se aguarda tener una conferencia a la conclusión de la reunión que se inicia esta tarde, pero el tema aún no está confirmado.



También se espera que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, sea el encargado de inaugurar y dar la bienvenida a todos los asistentes.



Los dirigentes sudamericanos se irán mañana hasta antes del mediodía.



