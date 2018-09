La Integración del Oriente con el reto de adaptarse a los tiempos



El Día.- Hubo un tiempo en el que el Gran Premio Integración del Oriente (GPIO) paralizaba a Santa Cruz y las personas no dudaban en seguir la carrera, ya sea por tierra o por los medios de comunicación. Hasta se llegó a correr 12 días, en una época que el automovilismo de ruta crecía en el país y ganaba adeptos y fanáticos. En su 40vo aniversario desde su creación en 1979, la visión que tuvo don Nando Bowles y proponer a unos curiosos e intrépidos pilotos explorar el mundo de la Chiquitania va quedando año tras año relegada y con la obligación de adaptarse a esta nueva época dominada por el Rally y el Cross Country.



Conscientes de la realidad. Para Carlos Víctor “Chichi” Santos, presidente de la Asociación Departamental de Automovilismo Deportivo (Adecruz), la modernidad trajo consigo el desafío de moldear el GPIO sin dejar de lado la esencia. "Cuando nos hizo la propuesta Nando no tratamos de ver nuestros propios intereses. Fue global. Fue un grupo que captamos al tiro la intención de ese hombre visionario: Que nuestro deporte lleve el desarrollo en los caminos al menos una vez al año", dijo Santos. "Todos éramos amigos, todos perseguimos lo mismo. Como querendones de nuestra tierra queríamos unir la mayor cantidad de pueblos del oriente con el deporte. Es otra época, muy diferente. Tenemos que charlar con la juventud para que esta prueba siga. Al transcurrir los años, fue cambiando pero no la esencia de la integración", agregó el dirigente.



No obstante, señaló que el factor económico influye de sobremanera en la organización de la prueba. "El dirigente organiza pero el que decide quien corre o no es el piloto. La economía del país no está en un buen momento", acotó Santos.



Los días en que competidores y seguidores sacaban más de cinco días de vacación para el GPIO quedaron atrás, ya que se redujo a solo tres etapas. "Probamos hacerla en la modalidad Rally anteriormente y no funcionó. Ahora habilitamos la Cross Country. Esto hace que acortemos los días de competición también", finalizó el presidente.



Algunas opciones para cambiar. "No hay que perder la esencia. Integración significa buscar caminos, integración de poblaciones. Ya no digamos de capitales ni provincias, hablemos de cantones. Hay mucho camino por descubrir, por ejemplo hacia San Matías. Hay caminos vírgenes, se puede hacer competencias largas", argumentó el periodista Valentín Calvimontes, quien transmite el GPIO desde la primera versión. "La Integración del Oriente en su inicio nació para integrar a los pueblos orientales. Antes el ir a Concepción, a San Ramón era un problema. Eso ya se ha cumplido plenamente. Santa Cruz hasta Puerto Guijarro tiene los caminos asfaltados. Ya no están los mismos caminos", agregó Calvimontes.



Bajo este panorama, el periodista Vito Lavadenz también coincide que hay que buscar nuevos tramos. "La dirigencia tiene muchos inconvenientes en el hecho de buscar tramos. Antes se corrían kilómetros y kilómetros de pura tierra. Ahora los pueblos tienen asfalto, están vinculadas con las ciudades capitales. De deben buscar otros caminos", comentó Lavandez.



Apuntar el turismo. La riqueza que hay en la Chiquitania es una oportunidad para sacarle provecho a una competencia que nació para llevar desarrollo a los pueblos pero que ahora necesita cambiar para seguir en vigencia. "Lo que vale la pena es desarrollar el turismo como un elemento de atracción a la gente que sigue la carrera. La parte de turismo se tiene que desarrollar más en nuestros pueblos hoy. Hay que ver el aspecto turístico que pueden ofrecer los pueblos a la gente que sigue la carrera. Ha perdido público en GPIO por falta de etapas largas", propuso el periodista Bismarck Kreidler, quien cubrió el GPIO por 20 años. "Siempre hay pilotos y entusiasmos. No creo que pierda su importancia, su interés", sentenció Kreidler.



El visionario que supo lo que se necesitaba



Fernando “Nando” Bowles fue el artífice de juntar a unos jóvenes pilotos y proponerles la idea de descubrir nuevos caminos. "La gente no tiene el entusiasmo porque ya tienen caminos. antes sabían que llegaba la carrera y habían arreglado sus caminos", dijo Bowles. Actualmente está retirado de la actividad dirigencial en el automovilismo.



Apuntes



• Forma parte del campeonato nacional mixto.



• La largada simbólica la harán desde el Cambódromo.



• Antes partían simbólicamente desde la plaza 24 de Septiembre.



• Róger Méndez y Marco Bulacia han ganado cinco veces el GPIO.



• Es la segunda prueba tradicional del continente. Primero está "Los caminos del Inca" de Perú y la tercera es "La Transchaco" de Paraguay. Ambas tienen más de 40 años.



"Nos preocupa muchísimo el futuro de la Integración del Oriente por el apoyo que pueda tener de los pilotos".



Carlos Santos

Presidente de Adecruz



"Hay que ver el aspecto turístico que pueden ofrecer los pueblos a la gente que sigue la carrera. El piloto era un protagonista del arreglo de los caminos".



Bismarck Kreidler

Periodista deportivo



"Antes la gente de alegraba cuando habían carreras de autos. Cuando llegaba la Integración habían cambios para los pueblos".



Vito Lavadenz

Periodista deportivo



"Esta carrera va a ir perdiéndose de a poco por el hecho que los pueblos ya no la precisan. Hay poco por recorrer".