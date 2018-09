Aurora toma un respiro tras ganar por la mínima a Guabirá



17/09/2018 - 08:19:42

Opinión.- El elenco de Aurora se da un respiro en el Clausura, tras conquistar una victoria ayer (1-0) frente a Guabirá, con gol de penal del delantero Matías Vicedo. El cotejo se disputó en el estadio Samancha Urabi del municipio de Colcapirhua, en el marco de la fecha 10 del torneo Clausura.



Las dos semanas de receso por fechas FIFA ayudaron en cierta forma al Aurora, pues recuperó al portero Agustín Cousillas, que fue clave en la victoria de ayer. Además sirvieron al entrenador para corregir errores.



En las acciones, Aurora salió con toda la predisposición de conseguir marcar. Su primer intento fue a los 20 segundos, con un saque largo que recibió Vicedo, pero el argentino no le dio potencia a su remate.



Guabirá intentó a los 16 minutos, por medio de Jorge Lovera, pero Cousillas desvió el remate al tiro de esquina.



Después, el juego fue en el centro del campo, con ambos elencos intentando manejar el balón.



A los 38 minutos, Amílcar Sánchez dio un pase a Erick Cano, quien encaró al rival y se metió dentro del área. En eso, fue derribado por Fran Supayabe. El árbitro cobró la pena máxima.



El encargado de anotar fue el argentino Vicedo (39’), con un remate al lado superior izquierdo del meta Luis Cárdenas (1-0). Con ese resultado fueron al descanso.



En la reanudación, el partido careció de llegadas. Ambos siguieron intentado manejar el balón, pero la imprecisión hizo que no se generaran muchas acciones.



A los 73 de juego, Castillo cabeceó al arco, tras un centro, y el meta Cousillas hizo el esfuerzo para sacar el balón. Tres minutos después, Vicedo atacó de contragolpe, pasó a Edwin Alpire, pero el ariete remató encima del pórtico.



Alpire tuvo otra más, a los 80 minutos, con un remate de media distancia, pero el portero Cárdenas estuvo atento al disparo.



Sobre el final, ambos aumentaron su intensidad y se lanzaron al ataque. En una de esas jugadas, Juan Pablo Gómez, que entró en el segundo tiempo, desbordó por la banda izquierda, y en eso fue derribado fuertemente por un rival. La banca de suplentes de los dos elencos reaccionaron, pero no pasó a mayores. Al final, el partido terminó 1-0.



Los tres puntos de ayer levantan el ánimo del Celeste, que el miércoles tendrá que enfrentar a Wilstermann, en el clásico valluno (20:30).



7



Unidades suma Aurora en la tabla de posiciones. Está en la casilla 12, con dos victorias, un empate y 7 derrotas. En la Acumulada está con 21 unidades.



SÍNTESIS

Aurora: 1



Agustín Cousillas



Iván Huayhuata



José Fleitas



José Reyes



Ronny Jiménez



Erick Cano



Darwin Lora



Amílcar Sánchez



Sergio Moruno



Vladimir Castellón



Matías Vicedo



Entrenador:



Marcos Ferrufino



Cambios:



Alpire x Cano; Araníbar x Lora; Gómez x Castellón



Guabirá: 0



Luis Cárdenas



Óscar Áñez



Fran Supayabe



Ezequiel Michelli



Nelson Amarilla



Juan Mercado



Jorge Lovera



Diego Hoyos



Marcelo Aguirre



Matheo Zoch



Javier Lezcano



Entrenador:



Víctor Hugo Antelo



Cambios:



Roca x Micheli: Castillo x Lovera



Gol Aurora: Vicedo (39’)



Estadio: Samancha Urabi (COLCA.)



Árbitro: Orlando Quintana (POT)



Público: 2 mil personas aprox.



minuto 90



Lo importante era conseguir los tres puntos. Ahora, a pensar en el clásico valluno”. Matías Vicedo - AURORA



Necesitábamos esta victoria. Cometimos errores, pero también jugamos bien en varios momentos”. Marcos Ferrufino - AURORA