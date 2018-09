Sentencian a tres años a mujer que mató a un perro



17/09/2018 - 08:14:10

Página siete.- La carnicera Victoria L., de 55 años, que acuchilló a un perro en Cochabamba fue sentenciada a tres años de prisión por el delito de biocidio. La mujer se sometió a un juicio abreviado y reconoció su culpa.



“El Ministerio Público en el ámbito de sus facultades permitidas por el procedimiento penal acordó un procedimiento abreviado, por lo cual la imputada se está sometiendo al mismo con una pena de tres años por el delito de biocidio”, dijo el fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera.



Después de que la mujer reconoció su culpa recobró su libertad, debido a que los jueces la sentenciaron con la pena mínima. Las autoridades jurisdiccionales consideraron que la carnicera no tiene antecedentes penales y que en definitiva actuó en defensa de su negocio.



Este hecho se registró el 11 de agosto, en el mercado Campesino de Cochabamba, donde la carnicera acuchilló a un perro que intentó robar carne de su puesto de venta. El caso despertó la indignación de organizaciones protectoras de animales que exigieron una sanción para la agresora del can.



“La señora no ha tenido ningún respeto por un animal que sólo quería comer (…) no es un exceso, para nada. Si una persona ha tenido el valor y el coraje de matar a un animal puede hacer lo mismo con cualquier otra persona”, dijo en una entrevista anterior Ana Serrano, presidenta de la Fundación Amor por los Animales Bolivia (APLAB).



La mujer fue procesada y estuvo detenida preventivamente en la cárcel de San Sebastián desde el 13 de agosto. La Ley 700 para la Defensa de los Animales penaliza los actos de violencia, maltrato, crueldad y biocidio cometidos por personas contra animales domésticos. La pena por este delito es de tres a cinco años de cárcel.



En redes sociales, este caso provocó una polémica y muchos usuarios se preguntaron si las leyes de protección de los animales pueden estar por encima de los derechos humanos. Para Sandro Fernández, miembro de Asamblea Permanente de Derechos Humanos, enviar a esta mujer a la cárcel es un exceso. “Ninguna ley está sobre los derechos humanos (…) en este caso de protección de los animales debería haber sanciones, pero no creo que la respuesta sea la cárcel”, explicó.



