Cartellone no reinicia obras en el túnel de Incahuasi

17/09/2018 - 08:09:58

Correo del sur.- La constructora José Cartellone no reinició obras en el túnel de la serraría de Incahuasi por falta de trabajadores y cancelación a sus ex obreros. Hoy, la empresa tendría que presentar una carta notariada con el monto adeudado para que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) cancele directamente a los afectados.



En Muyupampa, hay una tensa calma por parte de los ex obreros que esperan la cancelación de sus salarios devengados y sus beneficios sociales, que ahora se espera puedan ser cancelados directamente por la ABC, tras un compromiso suscrito el pasado viernes.



Para el pago, la ABC deberá recibir hoy una carta notariada con las planillas adeudadas; en caso de no llegar dicho documento, los ex trabajadores anunciaron que reiniciarán el bloqueo de la carretera que vincula a Chuquisaca con Santa Cruz.



Los ex trabajadores de la constructora denunciaron que no se reiniciaron los trabajos en el túnel de la serranía de Incahuasi porque Cartellone no contrató personal, pese a sus compromisos.



El presidente de la Brigada Parlamentaria, Elmar Callejas, anunció que pedirá información para tomar acciones ya que la constructora Cartellone estaría incumpliendo los compromisos con la ABC.