Universidad Virtual tiene el 80% de avance



17/09/2018 - 08:06:01

El Día.- La autonomía de tiempo para estudiar mediante plataformas virtuales es una tendencia mundial que Bolivia poco a poco empieza a aplicarlo. Una de ellas será la Villa Primero de Mayo que pronto tendrá su "Universidad Virtual" esta trata de un proyecto ejecutado por el diputado Andrés Gallardo Ibarra para dar facilidades a los estudiantes de esa ciudadela, La Pampa de la Isla y el Plan Tres Mil que por diversas circunstancias no pueden transportarse continuamente a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).



Este año la UAGRM se convirtió en la primera casa de estudio estatal de Bolivia con la opción de estudiar por internet al iniciar la carrera de Contaduría en Educación Virtual que actualmente los primeros alumnos cursan el segundo semestre.



Universidad Virtual. El proyecto se ejecuta en convenio con el Gobierno Municipal de Santa Cruz, el Ministerio de Educación y la UAGRM.



Andrés Gallardo aseguró que la infraestructura ya está en fase final, lo que significaría con un avance del 80% y que el próximo año estaría lista para arrancar por lo menos con unas 40 o 50 computadoras.



"Actualmente he conseguido 11 computadoras, seguiré tocando puertas para conseguir más. El edificio nuevo por estrenar nos los ha dado el Gobierno municipal al igual que el inmobiliario para las computadoras, la Universidad pone el sistema virtual y a los profesionales, y yo tengo que seguir buscando las computadoras”, explicó el diputado.



La universidad funcionará dentro de la Biblioteca de la Villa Primero de Mayo, es un edificio a estrenar que también tendrá un teatro; pero según el proyecto, la Universidad Virtual tendrá un ambiente con capacidad para recibir 100 computadoras, lo que significa que a futuro, por hora podrán recibir a 100 alumnos de la Villa y sin ningún problema, estudiantes del Plan Tres Mil y la Pampa de la Isla. “La idea es que las tres ciudadelas puedan ir avanzando en el tema de educación virtual”, aseguró Gallardo.



La gente que pueda tener computadora en su casa, podrá estudiar y hacer los trabajos desde su casa, la Universidad Virtual es para los que no tienen computadora y sobre todo internet.



Los estudiantes no van a tener que comprar textos, ni libros, todo lo podrán descargar del programa, además que tendrán acceso a la biblioteca virtual y física de la UAGRM.



Educación virtual. Osvaldo Ulloa, vicerrector de la UAGRM, indicó que este año la carrera de Auditoría, por primera vez en su historia de la universidad abrió la posibilidad para estudiar a distancia por medio de internet. El próximo año se suma la carrera de Derecho, Ingeniería de Sistema y Comunicación.



Estas carreras van a tener el mismo periodo que el sistema presencial, se lanzarán a principio de año y terminarán a fin de año o si es semestral comenzarán el año con el primero y terminarán con el segundo semestre.



“La idea es seguir aperturando otras carreras, se hace con el fin de formar a estudiantes de los barrios alejados, de provincias o de cualquier punto del departamento que tengan acceso a internet. A este sistema se sumará la Villa Primero de Mayo que tendrá una infraestructura únicamente para las clases virtuales. Este centro de Internet va a beneficiar a la gente que quiere estudiar y que por su trabajo o la distancia no lo puede hacer. Este centro que es auspiciado por autoridades municipales, organizaciones y cooperativas va a necesitar de personas que puedan asesorar y ayudar a los estudiantes porque ellos necesitan una preparación para acceder al sistema por medio de un código que nosotros les damos”, detalló Ulloa.



Requisitos para la educación virtual. Para la modalidad virtual o presencial, los estudiantes tienen que dar el examen de ingreso que es regulado por los mecanismos que exigen un conocimiento mínimo, para dar este examen los interesados deben presentarse en la convocatoria de la Prueba de Suficiencia Académica (PSA) la modalidad virtual o presencial, incluso por las dos opciones.



“Nosotros hemos abierto que los alumnos del sistema presencial pueden pasarse al sistema virtual, pero sin embargo del sistema virtual no pueden pasarse al presencial, el motivo es por la masificación de estudiantes en aula”, detalló el vicerrector. Asimismo, dio a conocer que su nuevo sistema se ha desarrollado con el asesoramiento de la Universidad Autónoma de México y otras universidades con la experiencia que han desarrollado.



Es un sistema de unidades académicas que van siendo evaluadas una tras otra. El estudiante termina una unidad, es evaluado y pasa a la siguiente, No puede pasar a la siguiente unidad sin terminar la primera. De esta manera, el alumno impone de su tiempo que incluso puede hacerlo en menos que el presencial.



Sin embargo, la UAGRM exige que el alumno en cada final de semestre o final de año, se presente a dar examen presencial para garantizar la legalidad del curso.



Las clases se dan a través de internet en línea con la posibilidad de contactarse entre ellos y los docentes que pueden responder a las consultas.



La educación virtual implica una serie de técnicas de estudios, no es solamente leer libros, sino que tienen explicaciones a través de PowerPoint, resúmenes, videos, entre otros para que los alumnos puedan tener una mejor comprensión del contenido de la materia.



Punto de vista



"En un futuro la educación va a ser virtual"



Alberto Santelices

Pedagogo y orientador vocacional



Un poquito tarde pero está bien que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno esté impulsando este tipo de estudio. Las universidades al igual que los pueblos tienen que ser unipueblos y universidades de su tiempo, entonces hay que aprovechar toda la tecnología de punta que se pueda para efectuar este proceso de enseñanza - aprendizaje. Yo no veo mucho problema en cuanto al concepto de educación virtual, pero la universidad tiene que tener toda la infraestructura, técnica, tecnológica para que el estudio no tenga problema, pero lo que tienen que hacer esta casa de estudio es garantizar la calidad de su producto (virtual, semipresencial, presencial).



La educación virtual le da mucha comodidad al sujeto y por lo tanto es una gran oportunidad que algunos por el trabajo y la distancia no pueden asistir a las clases presenciales, pero el problema es garantizar la calidad de la enseñanza; segundo, la concesión de la didáctica de la educación virtual tiene que estar bien interiorizada en este tipo de procesos porque una de las cosas que más falla es la didáctica cuando se trata de la enseñanza virtual.



En un experimento estadounidense señalaba que cuando no había ese intermedio que era el contacto de alumno - maestro, la parte afectiva es la que comúnmente falla, pero si la universidad estatal de Santa Cruz tiene en plan, una clase mensual eso está bien y el alumno debe ir a las clases para los controles y evaluaciones.



La experiencia es novedosa en Bolivia, hay que apoyar, tienen que hacer reajustes periódicamente por todo lo que vaya sucediendo en el mismo proceso para ir mejorando.



En un futuro no muy cercano todo va a ser así y la virtualización en la educación tiene que continuar porque las distancias son enormes. Es una buena idea del diputado Andrés Gallardo de impulsar la creación de un centro para la Villa Primero de Mayo, pero lo que me preocupa es la calidad de los productos y los profesionales que salgan porque un trabajo virtual es fácil que copie o pida ayuda a otra persona al realizar los trabajos logrando engañar al catedrático.





Acerca del autor:

Eveline-Gamarra-

Eveline Gamarra



