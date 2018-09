Analistas sugieren a opositores pensar en una megacoalición



Los Tiempos.- Ante la premura del tiempo para las elecciones primarias, analistas recomiendan a los partidos de oposición conformar una “megaalianza” para asegurar su participación en los comicios, pero además para competir contra el Movimiento Al Socialismo (MAS). También consideran que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra ante dos grandes retos: impugnar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera o convertirse en cómplices de una negación de los derechos absolutos del soberano boliviano.



Yerko Illich, Ricardo Paz Ballivián e Iván Arias coinciden en que la actual administración tiene que respetar el voto de los ciudadanos del pasado 21 de febrero de 2016, que está por encima de cualquier resolución “trucha” —según los analistas— del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero que lo importante es el rol que jugará el Órgano Electoral.



También señalan que, independientemente de lo que se realiza para resistir la Ley de Partidos Políticos y buscar el respeto al 21F, toda vez que la ley está vigente, los plazos están corriendo y pronto saldrá una reglamentación del TSE.



De acuerdo con Illich, para enfrentar al MAS no se tiene que pensar —como muchos plantean— en conformar un solo bloque que sea una megacoalición, toda vez que el ciudadano boliviano, el electorado boliviano relaciona el mismo con “corrupción” y que, por lo tanto, se tiene que formar alianzas creíbles de dos o tres partidos y no incurrir como quiere el Movimiento Al Socialismo (MAS), que las elecciones confronte a dos frentes, toda vez que Bolivia no tiene el sistema electoral bipartidario.



Este pensamiento es compartido por Ilya Fortún en un artículo de opinión que sostiene que “una candidatura única de oposición (la máxima expresión de unidad imaginable) representaría precisamente para una mayoría de la gente el retorno a las megacoaliciones del pasado, que terminaron siendo vistas como un negocio entre políticos que nada tenía que ver con los anhelos y los intereses de la gente”.



Por su parte, Arias refirió que no se trata solamente de hacer una alianza electoral para enfrentar al MAS, sino de que la alianza que se vaya a conformar hacia futuro sea algo que enamore al país, que recoja todo lo que ha ocurrido estos años para no volver a cometer los errores de antes.



Claridad del TSE



A su vez, el sociólogo Paz Ballivián manifestó que la población debe exigir al TSE “la soberanía popular expresada directamente el 21 de febrero de 2016”, porque esta sobre cualquier resolución del Tribunal Constitucional.



“Lamentablemente, van a organizar las primarias y se van a someter a esta indignidad y a esta vergüenza a las que las está sometiendo el Órgano Legislativo y el Ejecutivo con una norma que fue adecuada para los interese del partido gubernamental. Ahora, ellos (los vocales) no se asumen como un Órgano de poder el Estado como son, ellos parecen una notaría de Gobierno”, afirmó.



Por otra parte, Iván Arias dijo que la administración del MAS echa sus males a la oposición con el único fin de distraer a la población sobre el tema fundamental que es la defensa del 21F, y habla sobre candidatos a las primarias, reuniones secretas, entre otras.

Ilich, en tanto, adelantó que, para hacer respetar el voto ciudadano si el TSE falla, algunas plataformas se encuentran en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para demandar un pronunciamiento pronto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.







9 partidos habilitados. Nueve partidos políticos están habilitados para las primarias y las elecciones de 2019.







El TCP habilitó a Evo Morales encima del 21F. La Sentencia Constitucional 084/2017 habilitó la repostulación indefinida de Evo Morales pasando encima del referendo del 21F de 2016, que cerró toda posibilidad de reelección.



La LOP movió el escenario político de Bolivia. La Ley de Organizaciones Políticas, promulgada a principios de septiembre, adelantó las primarias para 2019 y obligó a la oposición y los colectivos a tomar decisiones respecto a la conformación de binomios y la defensa del 21F.







"Es el momento de tener responsabilidad y patriotismo para desechar cualquier personalismo e intereses inmediatos para buscar una alianza importante". Rubén Costas. Gobernador de Santa Cruz y líder de Demócratas (6/09/2018)



"El 21F está empezando a jugar en contra de la oposición. Nadie quiere entrar al juego porque teme ‘traicionar’ el 21F, mientras el MÁS está en campaña permanente y diaria". Luis Revilla. Alcalde de La Paz y líder de Sol.Bo