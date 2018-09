Demócratas no persigue un solo bloque opositor

17/09/2018 - 07:49:59

Correo del Sur.- Con vistas a las elecciones primarias de enero de 2019, los Demócratas, el partido del gobernador cruceño Rubén Costas, no contemplan conformar un bloque de todos los opositores.



En una entrevista concedida al diario Página Siete, el secretario general de esta organización, Óscar Ortiz, afirmó que serán selectivos a la hora de afianzar alianzas políticas.



“Ahora no creemos que la solución sea que todo el que se considera opositor esté dentro porque no con todos vamos a tener las coincidencias de fondo que creemos que hay que tener”, dijo, al explicar que irán con quienes encuentren coincidencias en los principios fundamentales en valores y en visiones, como la defensa de la democracia y la Constitución.



Aclaró que al momento sólo se habló de tres políticos con los que Rubén Costas ha iniciado aproximaciones: Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Luis Revilla, dijo.



Por su parte, el presidente del Senado, Milton Barón, afirmó que el desafío que plantean las inéditas elecciones primarias de enero próximo es la democratización interna de los partidos políticos y presentar a binomios legítimamente elegidos para terciar en los comicios generales.



"El desafío para las otras fuerzas políticas es democratizarse internamente, tomar decisiones colectivas con sus militancias. Nosotros siempre lo hemos hecho de esa manera", aseguró el senador del oficialista.