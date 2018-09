SDM: Dudamos si seguir con el 21F o participar de las primarias trampa

17/09/2018 - 07:14:15

El País.- El líder de Unidad Nacional y uno de los referentes de la oposición boliviana, Samuel Doria Medina, analiza con detalle todo lo derivado de la Ley de Partidos y su implicación en la futura campaña electoral. Doria Medina no devela sus intenciones, aunque reitera su compromiso con los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, advirtiendo que participar legitimaría la violación del partido de Gobierno a la Constitución Política del Estado. Quedarse fuera es una opción cuando se duda de un proceso limpio y con garantías. De esto y mucho más, como la crisis argentina y las medidas urgentes que adoptaría en un gobierno, conversó con El País.



El País (EP): Samuel Doria Medina es uno de los rostros más reconocidos de la oposición boliviana, candidato en 2005, 2009, 2014. La pregunta es inevitable: ¿Será candidato en 2019?

Samuel Doria Medina (SDM): Estamos ante una situación compleja en este momento porque esta Ley de Organizaciones Políticas es una trampa para que dejemos de lado este tema del 21F, que tiene mucho éxito, que tiene al Gobierno contra la pared, y desde ahí salen con la idea de dejarlo para arrinconar a las plataformas, pero si uno se fija, está destinada a asegurarse que el candidato oficialista tenga éxito.



Estamos ante la disyuntiva de si seguimos con firmeza los principios del 21F (respetar la decisión en referéndum que impide a Evo Morales postularse en 2019) o si participar de estas elecciones primarias. Es una disyuntiva muy difícil, cuando salga tomaremos una decisión.



EP: ¿Está más por participar o por no participar? Ha habido precedentes como en Venezuela donde la oposición se quedó fuera y no ha tenido ningún efecto político.

SDM: Si vemos lo que ha pasado en Venezuela, allí la oposición toma la decisión de participar y a todos los candidatos los inhabilitan. Este es un modelo que se aplica en todos los países donde está vigente el socialismo del siglo XXI. En Nicaragua pasó algo así, vetaron a buena parte de la oposición antes de las elecciones, en Venezuela a Henrique Capriles lo inhabilitan; a Leopoldo López también, incluso a Corina Machado. Entonces yo creo que estamos en una situación muy parecida.



EP: ¿Comparte la afirmación de que a Evo Morales hay que ganarle en las ánforas?

SDM: Si se dieran las condiciones para ir a una competencia donde haya un Tribunal Supremo Electoral que cumple las reglas, y hay reglas claras, no hay ningún motivo para no hacerlo, pero la cuestión es si el Tribunal Electoral va a hacer respetar la Constitución y si esa Ley no es una trampa para evitar que haya un candidato de la oposición.



Un solo artículo le menciono, de esa Ley, dice que si hay un candidato con una acusación jurídica puede ser eliminado, y sabemos que este Gobierno tiene las llaves de la justicia. Entonces parecería que quieren ver quién va a ser el candidato para aplicarle el veto judicial.



EP: A usted sí le hemos escuchado decir en anteriores ocasiones, luego de 2014, que quiere ser presidente, que sería candidato y que se mantendría firme en ello. ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles sus debilidades para ser presidente?

SDM: No hay duda de que por encima del deseo que tenga una persona de conducir su país, está la Ley. Qué sentido tendría unas elecciones si no se cumple la Ley. Podría darse el escenario de que gane un candidato opositor, digan empate técnico, que hubo una mentira y que no acepten el resultado. Entonces ese es el peligro, que aceptamos una vez que no se cumpla la Ley y los reglamentos, entremos en un escenario en el que se repita ese planteamiento.



EP: Carlos Mesa es otro de los candidatos que despunta en las encuestas ¿Cuál es su valoración sobre él?

SDM: Bueno, Carlos Mesa es un expresidente que está a cargo de la vocería del mar, esa es la razón por la que él obtiene un gran respaldo, porque es un tema muy sensible para todos los bolivianos. Él ha manifestado en público, en privado, que no quiere ser candidato. Entonces me imagino que también parte de la intención de esta Ley de Organizaciones Políticas es precipitar esa decisión. Él tenía un año para tomar decisiones, pero ahora tendrá que tomarlas en el corto plazo también.



EP: ¿Sería un buen candidato?

SDM: Si él se decide, si toma la decisión de serlo, si cambia de opinión, no hay duda de que sería un buen candidato, pero el tema central es que él manifiesta que no le interesa ser candidato.



EP: Hay temas judiciales sobre Mesa, también sobre usted. ¿Cuánto influirá esto en su decisión?

SDM: Yo debo ser la persona más investigada de este país. Me han intentado hacer 17 juicios, 16 se han caído, porque no tenían mayor intención ni sustento. El 17 es también un absurdo, pero está pendiente, los otros se han extinguido o archivado. Yo tengo pendiente un juicio de responsabilidades, en el que encausa a Gonzalo Sánchez de Lozada y me meten a mí, pese a que yo nunca he participado en un Gobierno de Sánchez de Lozada, con la única idea de hacerme parecer parte de ese grupo.



Hay una acusación de que ha habido un daño económico al Estado en una renegociación de deuda con Estados Unidos en los que hemos conseguido una condonación de 360 millones de dólares, que daño al Estado puede haber. Dicen que se mantuvo un programa, por exigencia de los norteamericanos, Fundapro, que es tal vez el más exitoso en microcréditos a nivel mundial. Se mantuvo, se dio un crédito a esa Fundación, lo ha devuelto en menos tiempo del que tenía, y con eso se ha desarrollado todo el microcrédito. Entonces no hay consistencia ni delito en aquello, pero a este gobierno no le interesa eso, sino que utiliza la justicia como represión.



EP: El jueves 6 de septiembre hubo un acto aquí en Tarija, convocado por el MNR al que acudieron miembros de otras fuerzas políticas de aquí de la ciudad – se citó su nombre, se dijo que lo avalaba -, era un acto que buscaba una unidad de cara a las primarias que usted me dice que no tiene decidido cómo abordarlas.

SDM: Me enteré ese día, no es el único acto, se han dado en otros departamentos del país, porque todos perciben que es fundamental la unidad. Sea el camino que elijamos, tenemos que llegar a la unidad, no solamente porque la lógica muestra que hay una debilidad de este Gobierno. Sino porque si se va dividido, ha habido pasadas experiencias, que han beneficiado al Gobierno, sino también porque hay un mensaje muy claro de la población que dice: tiene que unirse.



EP: Usted sufrió la división particularmente en 2014 y varios líderes que participaron en ese encuentro resultaron decisivos en ello sumándose a Tuto Quiroga en el último momento. ¿Cree que es posible una unidad así ahora?

SDM: Creo que se han dado cuenta que cometieron un error, porque le dieron los dos tercios al oficialismo en el Congreso y por eso mismo hay un reclamo muy claro de la población a que haya una unidad de la oposición.



EP: Entonces su cree que es posible

SDM: Sí, no solo porque los políticos lo vean, sino porque hay una presión de la población para que eso sea y será castigado quien quiera apartarse. Ya hay un precedente en 2014, alguno en La Paz dijo un candidato que cuando se le planteó la unidad dijo “que se unan los débiles” y esa actitud fue duramente castigada hasta el punto que perdió su sigla. Creo que el mensaje está claro.



EP: ¿UN está dispuesto a sacrificar su sigla quedándose fuera?

SDM: Lo que está en juego es la democracia del país, si anteponemos los intereses personales, que uno sea candidato, que un partido participe o no, es irrelevante porque si no hay democracia no hay nada.



EP: ¿Se ha puesto un calendario para tomar decisiones?

SDM: Estimamos que va a salir ese reglamento en los próximos días para poder tomar.



EP: ¿Cuántos militantes tiene registrados Unidad Nacional?

SDM: Inicialmente presentamos algo más de cien mil, se depuró una cantidad no muy significativa. Y bueno, aquí hay una trampa, el partido de Gobierno viene afiliando desde hace un año. El resto de partidos no teníamos la información privilegiada que tiene el oficialismo y no hemos inscrito. Estamos ahora en un proceso y no tenemos dudas de que vamos a tener frutos en ese proceso porque es una parte importante en la participación y la gente quiere participar.



EP: Las primarias adelantan la definición de candidatos, pero también da mucho más tiempo para pactar un programa de Gobierno. ¿Qué sería lo peor del MAS?

SDM: Su error fundamental está en no querer reconocer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. No fue una iniciativa de la oposición, fue el Gobierno el que llama y convoca a la población, hace un referéndum para poder presentarse a la reelección, en todos los medios nacionales e internacionales dicen que si se pierde se van a ir calladitos. Se va al referéndum, gana el no. El Gobierno recuerdo que esa noche no reconoce, dice no, esperemos el resultado, empate técnico y no sé qué más. Y claramente ganó el no. Sin ninguna duda. Si ganaba por un voto ya era no, pero ganó por 160.000 votos. Entonces ese yo creo es el error más grande, el pecado capital de este Gobierno que si insiste en repostular a Evo Morales puede salir de la democracia y la Constitución y convertirse en un gobierno de otra índole. Esta amenaza es tan grave, contra nuestra democracia, que es como un cáncer, que es la dictadura. Sabemos bien que para contrarrestar, para extirparlo, la solución es la unidad, el respeto al 21F y el respeto a la Constitución.



EP: ¿Qué aspectos cree que están fallando en la gestión del MAS?

SDM: Además de tener su pecado capital e ir contra toda la lógica de la democracia, es el primer gobierno democrático que no quiere respetar el voto del pueblo, todos los otros presidentes en los 36 años de democracia han tenido altas, bajas, pero han respetado el voto.



Además de eso, la población ve que ya no manejan adecuadamente los recursos de la población. Ejemplo claro, el tema de la economía, Bolivia ha recibido en los últimos 12 años más recursos que en todo el resto de su historia. ¿Y cómo han usado esos recursos? Está claro que había que utilizar los recursos del gas para diversificar, para no seguir dependiendo del gas, pero si vemos los resultados, hoy es más dependiente el gas que hace doce años, más dependiente de las materias primas. Pero además, el error de este Gobierno ha sido tan garrafal que cuando se esperaba que diversificara nos ha hecho más dependiente. La inversión más importante, 1.000 millones de dólares en la planta de fertilizantes, cuando falte gas no solo va a afectar a la exportación sino que también va a afectar a la principal industria. La energía, ahora la mayor parte de la electricidad depende del gas, de las termoeléctricas, se ha invertido también más de mil millones en energía dependiente del gas. Ese es un error garrafal, lo lógico era potenciar otros sectores.



Ni que decir en el uso de otros sectores, si vemos si se ha mejorado el capital humano, que ahora es fundamental para el desarrollo; vemos que en salud se gasta, en términos proporcionales menos de lo que invierte Haití en su país. El promedio es de 250 dólares por año, el promedio sudamericano es de 750 dólares. Nos hemos alejado más en estos años del promedio sudamericano. Para resolver hace falta invertir fuerte al menos una década, y el problema no es de ladrillos y cemento sino de capital humano. No tenemos médicos para trabajar en el sistema de salud. Hoy tenemos menos médicos per cápita que lo que había hace doce años. Se ha desincentivado a que vuelvan, más bien se van, se paga muy mal en el sector público y bueno. Más de la mitad de los bolivianos no tiene un seguro de salud.



EP: Se habla del servicio universal de salud ¿Es usted partidario?

SDM: Sabemos que Evo Morales sabe dónde le aprieta el zapato y es muy demagogo. También en el año 2014 se habló del problema de la salud y el ofreció miles de millones de dólares en 44 hospitales. Se han hecho cuatro, a ese paso vamos a necesitar 50 años y aun así, no se dan cuenta que el problema central no es de ladrillo y cemento. ¿Qué se ha hecho para mejorar la situación de los médicos, para que retornen? Nada.



Ni qué decir de educación. Un dato, el año pasado se han destinado más recursos a hacer canchas de pasto sintético que a la ciencia y la tecnología. Solo como un dato. Lo que tenemos que hacer es ya no querer que el Estado sea el principal inversionista en la economía, hay que dar un papel más relevante a los emprendedores, obviamente el Estado se quedará con lo estratégico, con el gas, con el petróleo, con la energía, pero todo lo demás habrá que abrirlo a la inversión privada y los recursos del Estado no deben destinarse a hacer grandes fábricas, que son elefantes blancos, que no funcionan y generan pérdidas y se tendrá que destinar los recursos a la salud, a la educación, a la justicia. Tiene que haber un cambio estructural en el manejo de los recursos del Estado.



EP: ¿Qué propuestas tienen para las Pymes, que son seguramente las más castigadas?

SDM: Nosotros trabajamos muy de cerca con la pequeña y mediana empresa, porque ahí está el origen de nuevos productores, y este gobierno los ha castigado sistemáticamente con una serie de medidas, que en fin… lo que hay que hacer es tener un relacionamiento distinto con el productor. El Gobierno lo que hace es entrar en competencia, quiere generar empleos de gente en el sector público, lo que se necesita son muchos más emprendedores, es el siglo XXI de los emprendedores. El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, donde mencionaba que el año pasado Apple, que fue originalmente creada por dos jóvenes, el año pasado ha producido más que Venezuela y Cuba, eso que Venezuela es todavía el país con mayores reservas de petróleo del mundo, pero que está como está y no produce porque todo quieren que lo haga el Estado. Está claro que hay que dar el espacio a los emprendedores y manejar bien las pocas empresas estratégicas que deben permanecer con el Estado. YPFB no puede seguir así, ha cambiado nueve o diez presidentes, en doce años, que estabilidad puede tener una empresa así, y gran parte de ellos está acusados de corrupción. No le ha interesado, sino que lo han visto como un botín política.



EP: Específicamente sobre la medida electoral del doble aguinaldo ¿Cuál es su posición?

SDM: El problema son las pequeñas y medianas empresas. Si se sigue adelante con esa intención, los primeros meses del año que viene vamos a tener montón de pequeñas y medianas empresas que tienen que cerrar sus puertas y eso va a generar más desempleo. Ya hay problemas serios con el empleo y va a haber más desempleo porque va a provocar que se cierren.



EP: Cómo valora la situación en Argentina y qué se debería hacer para que en un cambio de Gobierno aquí en Bolivia no pase lo mismo.

