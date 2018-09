Evo logra reunir a 4 expresidentes y Chile sube el tono de sus críticas



17/09/2018 - 07:11:51

Los Tiempos.- A 14 días de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el 1 de octubre, sobre la “obligación de negociar” con Chile una salida soberana al mar, el presidente Evo Morales se reúne hoy con cuatro expresidentes, excancilleres y llamó a esperar la sentencia con humildad y seguridad.



En tanto, Chile pidió a Morales, a través de su canciller Roberto Ampuero, “esperar tranquilo el fallo de La Haya”.



En cambio, el exembajador de Chile Carlos Parker afirmó que el resultado de la CIJ, cualquiera que sea, debe acatarse sin ambigüedades. Además, resaltó que Bolivia ha construido su propuesta metódicamente desde 2013.



Morales afirmó que Bolivia está preparada para negociar de “buena fe” con Chile una salida soberana al océano Pacífico. Ratificó que los argumentos de la demanda marítima boliviana contra Chile se sustentan en la verdad y en sólidos documentos históricos, geográficos y jurídicos, por lo que algunas autoridades chilenas muestran “nerviosismo” a pocos días de conocerse la sentencia de la CIJ.



Sin embargo, Ampuero manifestó que el Presidente “navega por un mar de contradicciones”, luego que dijera que un sector de su Gobierno tiene dos objetivos: derrocarlo y dividir a los bolivianos.



“Presidente @evoespueblo navega por un mar de contradicciones: un día dice que quiere dialogar con el presidente Sebastián Piñera, al siguiente afirma que Gobierno de Chile desea derrocarlo. Le sugiero esperar mejor tranquilo el fallo de La Haya”, respondió desde su Twitter.



Parker escribió en un columna dominical: “Personalmente no conozco a nadie en Chile, incluidos quienes han tenido participación directa o indirecta en el juicio, que opine que ganaremos en La Haya (…). Por lo mismo, pienso que el fallo de La Haya (…) debiera ser implementado sin demora. Aunque nos duela”.



Exmandatarios



El canciller boliviano, Diego Pary, informó que los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz Zamora y Guido Vildoso ya confirmaron su asistencia a la reunión por el tema marítimo convocada para este lunes con el presidente Evo Morales.



El único exmandatario que no podrá asistir es Eduardo Rodríguez Veltzé, quien está en Holanda y tiene responsabilidades en La Haya.



Morales convocó a los expresidentes y los excancilleres para compartir criterios respecto al fallo de la CIJ, además de escuchar recomendaciones para la etapa posterior.



Paz Zamora confirmó su asistencia. “Pese a la aguda confrontación nacional que existe en el país, estaré presente el lunes en la reunión”, escribió en Twitter.



Roces



El expresidente Jorge Tuto Quiroga dijo que es risible la actitud del ministro de Justicia, Héctor Arce, al poner en el mismo nivel la CIJ en el caso marítimo, con la validez de los fallos emitidos por los “sicarios” de la democracia del anterior Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en torno a la rehabilitación de Evo Morales.



Arce lamentó las declaraciones que, por un lado, exigen que Chile cumpla el fallo y, por el otro, pidan incumplir la sentencia del TCP. “Cómo podríamos pedirle a Chile que cumpla un fallo de la Corte Internacional de Justicia si los líderes de la oposición están internamente pidiendo que se incumpla un fallo del Tribunal Constitucional”, declaró.



Quiroga sostuvo que los “sicarios del ex-TCP prevaricaron al contravenir tres fallos que habían emitido el 2013-15, cuando ratificaron la constitucionalidad de sólo dos mandatos. Estos sicarios prevaricaron y buscaron anular la voluntad soberana expresada el 21F”.







DECLARACIONES



"Debemos estar movilizados con humildad, con serenidad, también con seguridad". Evo Morales. Presidente de Bolivia



"A partir de 1 de octubre debe empezar una nueva era de entendimiento, de relaciones". Héctor Arce. Ministro de Justicia



"Pese a la aguda confrontación nacional que existe, estaré presente". Jaime Paz Zamora. Expresidente de Bolivia







BERZAÍN NO CREE QUE EVO QUIERA MAR PARA BOLIVIA



En una entrevista al periódico chileno El Mercurio, el exministro de Defensa del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, afirmó que el presidente Evo Morales no tiene ninguna intención de recuperar el mar para Bolivia y sólo busca respaldo político para continuar con el mando.



“Evo Morales no tiene ninguna intención de recuperar el mar para Bolivia; lo que necesita es un gran ‘show off’. Lo que ha buscado es una gran puesta en escena y hacer del tema marítimo el último tema que le dé respaldo y popularidad política en Bolivia”, mencionó.



Con relación a la intención de Morales de acceder a una nueva repostulación presidencial, Sánchez Berzaín dijo que se trata de un “acto de ejercicio dictatorial en el marco de la agenda transnacional del castrochavismo”.



“Evo Morales, por sí mismo, nunca hubiera llegado al poder y menos se hubiera mantenido si no hubiera en el siglo XXI un proceso transnacional generado por el dinero de Hugo Chávez (1999-2013)”, agregó.



Por otro lado, el exministro dijo que si Evo Morales participa como candidato en 2019, cualquier otro postulante que forme parte del proceso será cómplice de una situación ilegal.