Alcaldía alista plan cable cero tras 10 años de intentos fallidos



17/09/2018 - 07:05:01

Opinión.- Una mujer que transitaba por la zona del estadio Félix Capriles sufrió, a fines de 2017, un golpe producto de la caída de un cable que le provocó la pérdida de la visión en por lo menos un 80 por ciento .



El accidente se produjo cuando el trabajador de una empresa dejó caer un cable que instalaba, con tal mala fortuna para la víctima que la golpeó y ella quedó inconsciente.



La maraña de cables que hay en las calles se ha convertido en parte del paisaje urbano y en un riesgo para los miles de peatones que caminan cada día, especialmente por el Casco Viejo de la ciudad, según la arquitecta experta en valoración y gestión del patrimonio arquitectónico, Patricia Dueri.



La Alcaldía de Cochabamba anunció, en por lo menos dos oportunidades, desde hace 10 años, que liberaría a la ciudad del cableado que le da una mala imagen, pero hasta la fecha no ha podido ejecutar su proyecto.



Dueri recordó que hace 10 años ella formó parte de una comisión que trabajó con la intención de lograr “cable cero” en Cochabamba, pero que “lamentablemente” no se avanzó.



En mayo de 2015, la Alcaldía, mediante el secretario de Obras Públicas, Jorge Miranda, anunció nuevamente que ese mismo año el Casco Viejo de la ciudad lograría la meta de “cable cero, pero esa intención quedó solamente en los papeles.



DOS AÑOS La Alcaldía de Cochabamba promulgará en los próximos días un reglamento que obligará a las empresas de telecomunicaciones y electricidad a retirar los cables aéreos que tienen en el Casco Viejo e instalarlos bajo tierra, afirmó el director de Planificación Estratégica, Jhon Mendoza.



Estas empresas, según el reglamento que está ya en manos de la alcaldesa suplente temporal, Karen Suárez, tendrán un plazo máximo de dos años para soterrar los cables, caso contrario, serán pasibles a sanciones elevadas, por cada casa, señaló.



El funcionario subrayó que, aunque los montos no están definidos todavía, las multas por el incumplimiento serán tan elevadas, que para las empresas será más conveniente invertir en los trabajos para colocar los cables bajo tierra.



Una vez que se promulgué la reglamentación, las empresas serán notificadas para que se adecúen a la nueva norma, detallando las características técnicas que deben cumplir.



Mendoza adelantó que para la instalación de los cables en forma subterránea, se tendrá que “seguramente”, levantar parte de las aceras y, en algunos casos, las calzadas, pero todo estará bajo la supervisión de la Alcaldía.



En esta primera fase, las empresas deberán retirar el cableado del centro histórico, que comprende hasta la calle Uruguay, al sur; las vías Reza y Venezuela, al norte; la Lanza, al este; y la Tumusla, al oeste.



En una segunda fase se podría extender la meta de “cable cero” a otras zonas del municipio de Cochabamba, adelantó Mendoza. La Alcaldía decidió elaborar este reglamento de la Ley Municipal 042/2014 con el fin de preservar la riqueza patrimonial que hay en el denominado Casco Viejo de Cochabamba.



Mendoza puntualizó que muchos de los cables tendidos en el aire, en el centro histórico y áreas patrimoniales, colgados de diferentes tipos de postes, están en desuso, pero no se los retira y generan una contaminación visual.



Además de la contaminación visual, Mendoza afirmó que existe riesgo para los peatones por la posible caída de cables. “Todas las ciudades del mundo trabajan así”.



CENTRO HISTÓRICO Mendoza señaló que Cochabamba tiene una Ley Municipal, la 042/2014, que hace alusión a la preservación del centro histórico.



“Esta ley pide que se cataloguen los centros arquitectónicos, las áreas patrimoniales y exige un reglamento específico para estos espacios históricos”, concluyó Mendoza.



Inversión



Las empresas de televisión por cable, teléfono y electricidad deben invertir para enterrar los cables.



La normativa no se cumple



La Ordenanza Municipal 3722, aprobada el 14 de agosto de 2007, dispone el retiro de los cables en desuso, tanto de energía eléctrica como de teléfono y televisión por cable, de los muros en las edificaciones y los que cruzan por las vías del centro histórico de a ciudad.



Sin embargo, 11 años después de haberse puesto en vigencia esta ordenanza, poco ha cambiado en la ciudad. En vez de disminuir la maraña de cables en desuso, las empresas de energía eléctrica, televisión y teléfono han incrementado sus conexiones.



El concejal Edwin Jiménez recordó que las empresas tenían 30 días de plazo computables a partir de la publicación de la ordenanza para retirar los cables en desuso y, a mediano plazo, hacerlo extensivo al resto de la ciudad.



Esta misma ordenanza señala que las empresas deben asumir el costo que representa el retiro de los cables. La Alcaldía es la instancia responsable para hacer cumplir esta norma.



Jiménez señaló que el Ejecutivo debía remitir al Concejo Municipal informes mensuales escritos sobre el avance del retiro de los cables en desuso, pero que en muchas gestiones no lo hizo. El concejal afirmó que el retiro de cables en desuso se hizo solamente en la avenida Oquendo, en las últimas semanas, donde ahora quedan pequeños amarros y “ya no hay contaminación visual”.



Para que se proceda de la misma forma en el resto del centro histórico de la ciudad, Jiménez afirmó que enviará a la alcaldesa suplente temporal, Karen Suárez, un recordatorio de la ordenanza con el fin de que ella instruya a las empresas que trabajan con cables retirar los que están en desuso en el centro histórico de la ciudad.



Jiménez consideró que no hubo voluntad de parte de anteriores alcaldes como José María Leyes, Edwin Castellanos y Armando Vargas. El concejal espera que la ordenanza se empiece a hacer cumplir, tal como se procedió ya en la avenida Oquendo, donde se retiraron los cables en desuso.



Se debe retomar el proyecto que se inició hace 10 años



Patricia Dueri/ Arquitecta Experta en Patrimonio



La presencia del tendido de numerosos cables por vía área en todas las calles de la ciudad de Cochabamba, sobre todo en el centro, donde además muchos de los cables están en desuso, constituyen un gran peligro y una frecuente preocupación para la población, por varias razones.



La primera preocupación está referida a la seguridad, por encontrarse los cables vulnerables a cualquier incidente porque pueden desprenderse y ocasionar incendios.



Las personas pueden entrar en contacto con cables pelados y electrocutarse, situación que ya se ha registrado alguna vez en Cochabamba.



La segunda razón es aportar al ahorro de energía, apoyando los procesos de desarrollo sustentable que la ciudad debería promover. La gran presencia de cables eléctricos aéreos, muchos de ellos en desuso y en estado avanzado de deterioro, provoca descargas de energía.



La tercera situación tiene que ver con la contaminación visual, referida a los elementos que perturban la visualización y rompen con la estética del paisaje, en este caso urbano. El gran conjunto de cables que aparecen en toda la ciudad adosados a postes o a edificios perjudican la visual.



La cuarta tiene que ver con la valoración del patrimonio cultural. Gran parte de los edificios arquitectónicos de la ciudad, que tienen declaratorias de monumentos nacionales, o bien son identificados como patrimoniales, están sosteniendo en sus fachadas la gran red de cables que atraviesan cornisas, balcones, ventanas, muros y otros.



Por las cuatro razones mencionadas, urge para Cochabamba retomar el proyecto de cable cero, principalmente en el centro de la ciudad, proyecto que hace unos 10 años empezó a gestionarse en la Alcaldía de Cochabamba, y que por falta de presupuesto hasta la fecha ha quedado pendiente. De no retomar el proyecto cable cero, seguiremos afectando principalmente la seguridad de la ciudadanía.