Partidos políticos deben incluir mujeres en binomios presidenciales



17/09/2018 - 06:57:45

El Día.- La diputada Jimena Costa (UD) está convencida que los partidos y organizaciones políticas están obligadas a incorporar a mujeres en los binomios presidenciales, porque representan la renovación en el sistema político. No se da por vencida y sigue impulsando el proyecto de Ley de Paridad en los Binomios, que fue una propuesta de ocho legisladores de oposición que apuestan a que la participación de las mujeres sea desde los máximos liderazgos, para romper con los criterios todavía patriarcales en el país.



Declaraciones. En una entrevista con un medio local, se refirió a los actuales líderes del oficialismo y la oposición, cree que la población los rechaza a todos, Evo Morales, Álvaro García Linera, pero también a Samuel Doria Medina, Rubén Costas, Jorge Quiroga, en consecuencia, insiste que las mujeres son una opción en esta coyuntura. Cree que si el expresidente, Carlos Mesa, decide ser candidato debe pensar cuidadosamente que hay alianzas que restan y no suman, una alianza con los Demócratas lo califica como un "deporte de alto riesgo".



Sobre la fragmentación. Para la legisladora, "va a haber fraccionamiento pero no tan grande como podía haber existido sin la Ley de Partidos Políticos. Había 15 (partidos) pidiendo personería jurídica y ahora hay nueve con personería vigente; podíamos tener seis o siete candidaturas, esa atomización y dispersión del voto -que es del voto opositor- se reduce debido a la nueva ley, porque en el peor de los casos tendremos cuatro o cinco candidaturas en lugar de siete. En tercer lugar, las alianzas preelectorales que se hacían dos o tres meses antes de las elecciones, será al menos un año antes de los comicios, eso da la oportunidad para que las alianzas afinen ideas, planteen programas más sólidos, establezcan mecanismos de coordinación y tenga una sola línea. Eso no ha sucedido ni con Convergencia Nacional, ni con Unidad Demócrata, porque han sido tan pocos meses antes de la elección que era un tema más de maquinaria electoral o de lista de candidatos que de acuerdos programáticos. Hasta ahí veo el nuevo escenario producto de la ley. Veo posibles cambios, no se ha cerrado la posibilidad de aprobar el proyecto de ley que presentamos ocho diputados de oposición para que se aplique el binomio presidencial. En la Ley de Organizaciones Políticas hay un avance en temas de paridad, es una señal de que esto puede seguir avanzando, ojalá porque estamos impulsando para que en todos los binomios vayan un hombre y una mujer.