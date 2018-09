Exembajador de Chile afirma que fallo de La Haya debe acatarse sin ambigüedades y sin demora



16/09/2018 - 20:36:16

La Paz, (ABI).- El ex embajador y cientista político chileno, Carlos Parker, afirmó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda marítima de Bolivia, cualquiera que sea este, debe acatarse sin ambigüedades e implementarse sin demora.



Parker se refirió al tema en una columna publicada el domingo por el diario El Mostrador, a dos semanas de que el alto tribunal de la ONU emita la sentencia sobre el caso "Obligación de Negociar" una salida soberana al océano Pacífico.



"Personalmente no conozco a nadie en Chile, incluidos quienes han tenido participación directa o indirecta en el proceso del juicio, que opine que ganaremos en La Haya (...). Por lo mismo, pienso que el fallo de la Haya, cualquiera este sea, debe ser acatado sin reservas dobleces ni ambigüedades de ninguna especie, y que el mismo debiera ser implementado sin demora. Aunque nos duela", dijo.



A su juicio, a nadie le debe quedar dudas que Bolivia logró construir su caso desde 2013 y que el primer traspié de Chile quedó evidenciado con motivo de la presentación de las objeciones preliminares para impugnar la competencia del CIJ.



En septiembre de 2015, los miembros del CIJ echaron por tierra por 14 votos contra dos la impugnación de Chile y el argumento de que el diferendo marítimo quedó zanjado en un tratado limítrofe suscrito en 1904.



"En paralelo, Bolivia desplegó una intensa y metódica campaña internacional buscando apoyo para su causa, con visibles resultados. Por el contrario, Chile pudo conseguir bastante poco al respecto, por más empeño y recursos que se colocaron tras este objetivo. Visitas de delegaciones de políticos y parlamentarios nacionales a distintos países del todo el orbe no lograron concitar apoyo sustantivo a nuestra causa", agregó Parker.



El exembajador también se mostró contrario a que el presidente Sebastián Pinera opte por "patear el tablero" llamando al país a desconocer un eventual fallo adverso.



"¿Tiene piso político el presidente para intentar semejante cosa? Yo creo que lamentablemente sí lo tiene, especialmente frente a la actitud mayoritariamente anti-boliviana que hoy por hoy exhiben nuestros compatriotas. Otra cosa muy distinta y de más largo plazo son las gravísimas consecuencias para la política exterior de Chile que semejante política traería aparejada", advirtió.



Parker enfatizó que el derecho internacional fue construido ladrillo a ladrillo por las naciones medianas y pequeñas precisamente para protegerse de los intentos de predominio sin contrapesos por las grandes potencias.



"Estimo que los jueces de la Corte, que son hombres de derecho, pero también seres políticos, ponderarán debidamente todos los aspectos del caso y tendrán presente que siendo la Corte un órgano de la ONU, cuyo principal propósito es cautelar la paz y seguridad internacionales, obraran en consecuencia. Esto significa, palabras más o menos, que la Corte nos instará en su fallo a negociar bilateralmente con Bolivia", concluyó.