Hailey Baldwin y Justin Bieber no han contraído matrimonio

16/09/2018 - 17:26:53

Notitarde.- Luego de que distintos medios internacionales aseguraran que Hailey Baldwin y Justin Bieber habían contraído matrimonio, dicho rumor se esfumó después de que la modelo desmintiera la información mediante sus redes sociales.



A través de su cuenta en la plataforma Twitter, Hailey escribió: “¡Entiendo de dónde vienen las especulaciones, pero aún no estoy casada!“, post con el cual desmentiría a todos los portales web que habían reseñado su matrimonio en secreto en la ciudad de Nueva York. Por lo que, de seguro, ambos artistas visitaron dicha localidad para comenzar con el papeleo para la licencia de matrimonio, reseñó Ronda.



Los artistas aún no se habían casado, pero que, tenían planeado casarse la próxima semana en su tierra natal, Canadá, en una ceremonia privada que contará con la presencia de los familiares y amigos más cercanos.

Para contraer matrimonio deben esperar un lapso de 60 días



Además, es importante acotar que una vez que la licenciada sea entregada en la corte, tiene una vigencia por 60 días por lo que un matrimonio debe realizarse en la misma oficina o en cualquier otro espacio de la ciudad de Nueva York, en ese lapso para que la pareja pueda recibir un certificado de sus nupcias. De igual forma, una pareja que haya obtenido una licencia en el mentado estado debe esperar un máximo de 24 horas antes de que se realice una boda.



Recordemos que Justin y Hailey se comprometieron a mediados de julio en un viaje a las Bahamas. Además, la pareja del intérprete de Boyfriend informó que ya había escogido a un diseñador para su vestido y que su hermana, Alaia Baldwin, será la dama de honor. “Mi hermana será mi dama de honoe. Fui la suya el año pasado. Quizás la hermana menor de Justin será nuestra chica de las flores. ¿10 años es muy grande?, comentó la modelo.