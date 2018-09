Según Evo, un sector del Gobierno chileno quiere derrocarlo



16/09/2018 - 09:47:14

Página siete.- El presidente Evo Morales aseguró hoy que un sector del Gobierno chileno está en un afán conspirativo para derrocarlo y dividir a los bolivianos; por otra parte, expresó su seguridad que Chile apunta a dilatar los temas pendientes con Bolivia.



“Sabemos que un sector del gobierno chileno tiene dos objetivos: derrocar a Evo y dividir al pueblo boliviano. Convoco a nuestro pueblo a no prestarnos a esa conspiración. Con seguridad, nuevamente #Chile busca la dilación de temas pendientes con #Bolivia”, publicó Morales en su cuenta de Twitter.



La autoridad no dio mayores detalles en su mensaje sobre la supuesta conspiración que estuviera alentando un sector del gobierno de Sebastián Piñera.



Desde que Bolivia presentó su contrademanda en el caso de las aguas del Silala y se conoció que la Corte Internacional de Justicia dictará su fallo sobre la demanda marítima boliviana, se han reactivado los dichos entre autoridades de ambos gobiernos.



El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, a inicios del mes de septiembre dijo que ve en el presidente Evo Morales a un "candidato en plena campaña" y que su tema principal es la hostilidad hacia su país.



“Tenemos en la figura del presidente Evo Morales a un candidato en plena campaña, y su tema principal es la hostilidad hacia Chile", afirmó la autoridad, después que Bolivia presentó su contrademanda en el caso de las aguas del Silala.



En un tuit el ministro de Justicia, Héctor Arce manifestó que “Las constantes declaraciones de autoridades de #Chile, a la cabeza de su Canciller @robertoampuero en contra del Presidente de #Bolivia@evoespueblo , son una muestra clara de su carencia de argumentos jurídicos y una grave falta de ética”.



Dos temas generan tensión entre Bolivia y Chile, la demanda marítima y el uso de las aguas del Silala, ambos casos se encuentran en la Corte Internacional de Justicia.



Permítanos un minuto de su tiempo.



Para desarrollar el periodismo serio e independiente, esencial en democracia, que usted aprecia en Página Siete, contamos con un equipo de reporteros, editores, fotógrafos, administrativos y comerciales de primer nivel.



Los ingresos con que Página Siete opera son producto de nuestro trabajo; no contamos con prebendas de ninguna naturaleza.



Si usted desea apoyar el esfuerzo que realizamos, suscríbase a P7 VIP, para recibir de lunes a viernes una carta informativa por correo electrónico, que contendrá un resumen de las noticias y opiniones más interesantes de Página Siete, a un costo de sólo Bs 15 al mes.