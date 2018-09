Líder cocalero, exigen su renuncia



16/09/2018 - 09:45:41

El Día.- El juez Octavo de Instrucción Penal y los vocales de la Sala Penal Segunda de La Paz no dan curso a las pruebas que ha interpuesto Franklin Gutiérrez para desvirtuar los riesgos procesales, para que asuma su defensa en libertad, porque se buscaría que renuncie a su cargo de presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), denunció la abogada Paola Barriga. Para salir de la cárcel y beneficiarse con alguna medida sustitutiva a la detención, Gutiérrez debe desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización, y para ello debe certificar que cuenta con trabajo lícito, familia y domicilio, los que habrían sido plenamente certificados, pero rechazados por las autoridades jurisdiccionales. La defensa del dirigente cocalero presentó su cargo como presidente de Adepcoca como argumento que sí tiene una actividad laboral; sin embargo, las autoridades judiciales "observan con absoluta claridad el tema laboral y mientras no subsanemos (con) un nuevo trabajo (no aceptarán este descargo). Entendemos que la pretensión es que Franklin Gutiérrez renuncie a su liderazgo en Adepcoca, es que no nos van a desvirtuar este riesgo", señaló Barriga.



Sin valor legal. Explicó que los jueces no validan como trabajo la actividad de ejecutivo de Adepcoca pese a que presentaron toda la documentación en la que se certifica que Gutiérrez cumple con una actividad laboral lícita y que tiene responsabilidades, y que en el fondo es una presión para que acredite otro tipo de trabajo vulnerando sus derechos. La abogada lamentó que los administradores de justicia no les permitan desvirtuar los riesgos procesales y solo les den largas para mantener encarcelado a Gutiérrez, debido a que este caso tiene un interés político. Detalló que el argumento para no aceptar que su calidad de presidente de Adepcoca es un trabajo, es porque esa actividad laboral le habría generado los supuestos delitos que ahora le sindican, la abogada sostuvo que se ha desvirtuado este razonamiento, no obstante se les ha pedido establecer salario fijo del imputado, pese a que se ha acreditado, se siguen pidiendo actas, fotocopias.