La responsabilidad de un futuro, próximos candidatos corren contra el tiempo



16/09/2018 - 09:41:12

El Día.- A dos semanas de promulgarse la Ley de Organizaciones Políticas, el país ha visto un giro radical en el escenario actual. Los líderes de distintas agrupaciones se han pronunciado y mantienen reuniones donde analizan quiénes serán los binomios elegidos para participar en las próximas elecciones primarias a realizarse en enero del siguiente año. A continuación analistas presentan su opinión sobre los posibles participantes de la futura contienda y prevén problemas de gobernabilidad.



Todas las cartas en la mesa. El tiempo de espera se ha reducido y los posibles aspirantes a la Presidencia del país comienzan a surgir en boca de todos. En la opinión del analista político Renzo Abruzzese, el candidato más fuerte en términos electorales es el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa Gisbert. Asegura también que el resto de posibles candidatos comparten posiciones muy débiles en un nivel nacional y que probablemente una eventual unidad de la oposición determinaría el ascenso automático de Rubén Costas.



"Creo que la fuerza que catapultó a Mesa se debe a su capacidad demostrada como vocero en la causa marítima y por acumulación histórica ya que se trata de un expresidente con una amplia experiencia política. Se suma a ello su firme posicionamiento democrático, que permite una clara diferenciación con las fuerzas de tendencia autoritaria, como el MAS", enfatiza.



Por otra parte, Erika Brockmann, politóloga y exsenadora, observa que los candidatos más fuertes para las elecciones internas partidarias no tienen un partido político: Carlos Mesa Gisbert, Víctor Hugo Cárdenas y Waldo Albarracín. De la misma manera, opina que ninguna de las alianzas electorales tiene liderazgos competitivos. “Samuel Doria Medina y Rubén Costas no tienen la posibilidad de crecer. Su techo es limitado. Aunque más renovados, Revilla y Patzi tienen por hoy similares limitaciones”, analiza.



Un porvenir cargado de expectativa. Cuando de posibilidades se trata, las opiniones de los analistas y expertos consultados se asemejan en algunos aspectos. Víctor Hugo Cárdenas, político boliviano y ex vicepresidente, considera que los escasos avances democráticos del país han sido desmontados por el gobierno actual. “Morales nos deja una sociedad dividida y enfrentada. Los siguiente gobiernos deberán reordenar las instituciones políticas y recuperar la unidad del país”, añade.



Para Abruzzese, el futuro de la región es complicado y dificultoso. “La experiencia histórica nacional muestra que regímenes con un perfil similar al MAS, desencadenaron profundos conflictos a la hora de abandonar el Poder, y no creo que Evo y el MAS sean diferentes. Las pretensiones de Morales han polarizado la sociedad boliviana en torno a una clara dicotomía expresada como democracia versus autoritarismo, y estos opuestos son por lo general muy difíciles de solucionar por la vía pacífica, creo que hemos entrado en un ciclo de violencias que se irán profundizando progresivamente hasta el 2019”, expresa.



“El futuro a corto plazo es la electoralización extrema”, así lo señala Brockmann cuando se le pregunta cómo observa la política del país. Indica que en la economía se tomarán medidas demagógicas a tono con las demandas sociales para conservar la sensación térmica de prosperidad y que el Gobierno insistirá en sembrar el miedo a la inestabilidad e incertidumbre que solamente Morales puede evitar.



El cierre de un ciclo. Después de 12 años de ser gobernados por el mismo mandatario, es perfectamente normal preguntarse cuál será el futuro de Bolivia en algunos años. La situación amerita una profunda reflexión sobre el tema, tomando en cuenta que las intenciones de una nueva postulación de parte del actual presidente del Estado.



“En el hipotético caso de que resuelvan abandonar el poder, el país entrará en un periodo de transición que permitirá reconstruir la institucionalidad democrática pulverizada por el régimen de Morales. Un gobierno de transición que permita un mínimo de gobernabilidad. Sin embargo, quien se haga cargo del poder le tocará un gobierno muy difícil, todas las tendencias totalitarias y racistas desencadenadas en este gobierno intentarán desestabilizarlo sin tregua”, argumenta Abruzzese.



La valoración de Brockmann es similar. Destaca que no será una transición fácil. “No me imagino a Evo Morales entregando el poder a otro y menos a un opositor. Hará del Trópico de Cochabamba su trinchera para desestabilizar a quien esté gobernando. Confirmará que tras 12 años en el poder, seguirá rigiendo la ley del bloqueo”, finaliza.



Renzo Abruzzese

Analista político



Víctor Hugo Cárdenas

Político boliviano y ex vicepresidente de Bolivia



Erika Brockmann

Politóloga y exsenadora de Bolivia







Nuevo. Waldo Albarracín, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, es una de las figuras dentro de las próximas elecciones primarias.



Candidato. El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, es uno de los nuevos rostros en la política boliviana.



Decisión. Rubén Costas es el líder del partido político Movimiento Demócrata Social y actual Gobernador del departamento de Santa Cruz.