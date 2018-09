Plataformas piden unidad por el 21F



16/09/2018 - 09:39:01

El Día.- El activista Eduardo Gutiérrez (representante de coordinadores Plataformas 21F) pidió "no bajar los brazos, mantenerse firmes y seguros, de que unidos haremos respetar la democracia, la Constitución Política del Estado y la voluntad del pueblo", remarcó tras salir de la reunión que él, Daniela Valverde y el vicepresidente del Comité Cívico Cruceño, Fernando Camacho, sostuvieron con el jefe de Gabinete de la Organización de Estados Americanos (OEA), Gonzalo Koncke.



Sobre la visita. El objetivo de la visita era que el organismo internacional interceda en el aceleramiento del pronunciamiento oficial de esta instancia sobre la repostulación de Evo Morales, en las próximas elecciones generales del 2019. Los activistas y líder cívico presentaron la situación que atraviesa el país y entregaron el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que da vía libre a la reelección indefinida de autoridades electas como un derecho político establecido en el Pacto San José de Costa Rica.



Situación. Es más, en el documento que el líder cívico entregó a Koncke se describe claramente la persecución penal existente en el país. Puntualiza que "la detención del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández en el año 2008, fue el inicio de la persecución de los opositores al partido de gobierno. Otro ejemplo, que se cita en el escrito, es el denominado caso Rózsa que inició en abril de 2009 y que se cambió la versión para sustentarlo, pero que hasta ahora tiene fallas. Inclusive, remarca la participación del fiscal asignado al caso, Marcelo Soza, como cabeza de la investigación que luego de unos meses salió huyendo del país hacia Brasil y desde donde ha realizado revelaciones sobre el caso, entre las que se involucra manipulación directa del Gobierno. Pero eso no es todo, otro hecho constatable que indican en la carta, es la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y la incorporación de dos artículos que permiten la suspensión temporal en sus funciones de autoridades electas que se encontraran con acusación formal en su contra. Con esta Ley y en coordinación con el Ministerio Público más de 100 autoridades electas democráticamente fueron suspendidas, la mayoría por procesos penales que no fueron concluidos pero que permitieron al Gobierno suspenderlos de sus funciones. Dos años después de su promulgación, ambos artículos fueron declarados inconstitucionales, pero la ley sirvió para consolidar la persecución penal y desarticulación de toda la oposición política que se oponía a la implementación de sus medidas".



Desde la OEA. Los activistas y el líder cívico esperan que la respuesta de la OEA sea oportuna, puesto que la definición de los binomios, que irán a las primarias del próximo 27 enero, está definida para el 8 de diciembre.