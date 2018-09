Por la crisis argentina, otros 4 países devaluaron sus monedas



Página Siete.- Las monedas de Brasil, Perú, Colombia y Chile se depreciaron respecto al dólar hasta en 30,81% en 12 meses, de acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia (BCB) al 29 de agosto. Este fenómeno se da, en parte, por el efecto contagio de la crisis que vive Argentina.



El vecino país vive una crisis económica que ha obligado al Gobierno a devaluar el peso argentino en 81,95% en 12 meses y a subir la tasa de interés al 60%.



En los últimos 12 meses el real brasileño, los pesos chileno y colombiano, y el nuevo sol en Perú redujeron su cotización respecto al dólar (ver gráfica).



De la misma manera, la moneda uruguaya alcanzó niveles históricos en los primeros días de septiembre, cotizándose en 33,50 pesos por dólar.



De acuerdo con Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), las devaluaciones de Brasil y Chile (y en menor medida de Perú y Colombia) son parte de las medidas que estos países están tomando para combatir los efectos que la crisis podría tener sobre sus economías.



“Para protegerse de la crisis casi todos los países que tienen el tipo de cambio flotante están devaluando sus monedas de manera muy moderada”.



Sin embargo, Morales indicó que estos países se encuentran observando lo que pueda pasar con la economía en Argentina para tomar otras medidas.



“Yo considero que los bancos centrales de estos países están expectantes de lo que pueda pasar, ya que si la inflación de Argentina es del mismo orden de la devaluación no pasa nada, los países no pierden competitividad”, añadió.



No se devaluará el boliviano



El pasado miércoles, el presidente del BCB, Pablo Ramos, remarcó que se mantendrá la política cambiaria, porque no se siente un impacto decisivo en Bolivia por la devaluación en los países de la región en crisis, particularmente Argentina.



Según el titular del BCB, las depreciaciones siempre impactan de manera negativa en la población.



“La línea del BCB es mantener la estabilidad cambiaria. No tenemos ninguna razón, ningún factor que nos induzca a que modifiquemos esta política de estabilidad cambiaria”, manifestó el presidente del BCB.



Ramos sostuvo que la mayor exportación del país a Argentina es el gas natural, el cual no se ve afectado por la devaluación del peso argentino. Sin embargo, admitió que las ventas de otros productos como la piña, el palmito y la banana han sufrido un impacto negativo por la crisis del vecino país.



“El 95% de nuestras exportaciones a Argentina son de gas natural y la crisis no va a afectar eso. En el caso de otros productos, sobre todo alimenticios sí hay un impacto, pero éste viene ya desde hace varios meses”, subrayó.



El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, indicó que la devaluación de la moneda de países vecinos hace que sus productos sean más competitivos y puede generar una fuga de divisas.



Sin embargo, alertó que una devaluación del boliviano no es conveniente porque daría una señal equivocada a la ciudadanía, influyendo negativamente en la inflación y en el proceso de bolivianización.



“Si el tipo de cambio no se va a mover hay que tomar otro tipo de medidas como reforzar las fronteras y vigilar el tráfico vecinal fronterizo para que el mercado no se inunde de productos importados, además de fortalecer las cadenas productivas nacionales con medidas específicas para cada sector”, explicó.



Refuerzan fronteras



Puntos La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, informó que se reforzarán al menos ocho puntos en la frontera con Argentina, para evitar el ingreso de productos ante la crisis que afronta ese país.

Decomisos Indicó que de enero a la fecha la Aduana decomisó alrededor de 21.000 litros de vino, el producto que más ingresa por esa zona fronteriza, seguido de galletas y dulces.



