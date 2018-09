Riquelme es el máximo artillero del campeonato



16/09/2018 - 09:26:28

Página Siete.- Marcos Riquelme se convirtió desde ayer en el goleador del campeonato Clausura con 12 goles. Para el argentino fue una jornada especial ya que marcó tres goles en un mismo partido, la primera vez desde que llegó al club en la pasada temporada.



“Es lindo marcar tres goles, es más, me llevaré la pelota de recuerdo, pero me gusta más la actuación grupal. Somos una familia dentro y fuera de la cancha”.



Riquelme recordó ayer que fue la segunda ocasión que le toca marcar tres goles. “Lo hice en Audax Italiano, en el fútbol chileno, se lo marqué a la Universidad Católica, pero en Bolívar es la primera vez”



El atacante destacó la actuación de todo el grupo que se acerca cada vez más a los punteros.



“Royal Pari nos saca seis puntos, pero en la segunda rueda le toca muchos partidos de visitante, nosotros tenemos que seguir por este camino y ahora debemos mostrar esta recuperación en los encuentros que jugaremos en condición de visitante contra Guabirá y Real Potosí”.



El técnico Alfredo Arias opinó sobre los goles de Riquelme y acotó que, “me alegra por él y por el equipo. Marcos confirma sus dotes goleadoras más que nunca y me gusta la entrega generosa que tiene”.



Juan Miguel Callejón salió ayer con un golpe en el tobillo derecho. El español dijo que su salida en el segundo tiempo fue por precaución y por cuidarse de la quinta tarjeta amarilla.



Los celestes realizarán hoy una tarea regenerativa para ganar tiempo ya que el miércoles se trasladarán a Santa Cruz para jugar al día siguiente frente a Guabirá por la undécima fecha del certamen Clausura.



De acuerdo al plan que tiene el cuerpo técnico, la delegación se irá desde Santa Cruz a Sucre para realizar un par de entrenamientos en la Capital y el sábado pasarán a la Villa Imperial para rivalizar el domingo con Real Potosí.



Permítanos un minuto de su tiempo.



Para desarrollar el periodismo serio e independiente, esencial en democracia, que usted aprecia en Página Siete, contamos con un equipo de reporteros, editores, fotógrafos, administrativos y comerciales de primer nivel.



Los ingresos con que Página Siete opera son producto de nuestro trabajo; no contamos con prebendas de ninguna naturaleza.



Si usted desea apoyar el esfuerzo que realizamos, suscríbase a P7 VIP, para recibir de lunes a viernes una carta informativa por correo electrónico, que contendrá un resumen de las noticias y opiniones más interesantes de Página Siete, a un costo de sólo Bs 15 al mes.