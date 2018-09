Sigue doliendo el hecho de haber soñado con esto



16/09/2018 - 09:24:57

El Día.- De un “sopetón” su sueño de representar al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires se esfumó debido a que el Comité Olímpico Boliviano lo excluyó a él y a Valentina Aloísio de la lista final de deportistas por un tema de universalidad a pesar que le habían confirmado su presencia, es más, la Federación Boliviana de Natación había asegurado su participación en la cita mundial, pero al final tampoco se informaron que habían quedado fuera. Gabriel Castillo a sus 17 años vive uno de los capítulos más duros de su carrera deportiva: quedar fuera de la prueba que él consideraba la madre de todas. Aún tiene la esperanza de que aparezca en la lista, pero es consciente de que con o sin eso seguirá nadando por Bolivia. Su entrenador Yassir Abdalla tampoco entiende este momento y espera que se siente un precedente para que ningún deportista nacional viva esta situación.



P. ¿Cómo les confirman que estarán en Buenos Aires?

Y.A.: El 17 de abril la Febona convoca a los nadadores Gabriel Castillo y Valentina Aloísio para los Juegos Olímpicos (de la Juventud) de Buenos Aires 2018 indicando que ellos van a optar por la universalidad, no por la marca B. Hasta ese entonces, el plazo final para hacer la marca A era la tercera semana de julio. En Perú hace la marca B y récord Absoluto con solo 17 años y queda a 35 centésimas de la marca A.



P. ¿Les habían asegurado la participación?

Y.A.: Ya estaba todo dicho. Se lo convoca a Gabriel para ir a los Juegos Suramericanos (de Cochabamba) y nos hacemos a un lado por el tema de solamente enfocarnos en Buenos Aires. Hubo un sinnúmeros de campeonatos entre abril y julio a los cuales nosotros podíamos asistir para hacer la marca A, pero como se nos había confirmado que ellos iban por universalidad no viajamos. Ahí es el problema y el perjuicio.



P. ¿Qué hicieron en ese tiempo?

Y.A.: Planificamos el entrenamiento, decidimos no competir en los Suramericanos solamente para enfocarnos en Buenos Aires. Y nos topamos la semana pasada que no estaba en la lista. Todo lo que se convocó, se llenó, quedó en nada. Ese es el tema, la indignación, eso es lo que se reclama. Por qué no se avisó que no había universalidad para nadadores bolivianos para que hubiéramos viajado a hacer la marca A otro país.



P. ¿Esto es un golpe psicológico fuerte para vos??

G.C.: Sí, aunque no vayamos hay más campeonatos y todo pasa.



P. ¿Tenés la esperanza de que te puedan meter a la lista o ya renunciaste a eso?

G.C.: Aún tengo un poco las esperanzas pero la veo difícil que logre entrar. El hecho de haber estado concentrado todo un año para una competencia va a cambiar. Obviamente, la planificación va a cambiar harto. Sigue doliendo el hecho de haber soñado con algo bastante tiempo y de un momento a otro de esfumó.



P. ¿Desde cuándo comenzaste a entrenar para los Juegos?

G.C.: Desde siempre, fue un sueño ir. Arrancamos la planificación cuando salió la lista. Ahí ya fue pura preparación.



P. ¿Has pensado en tirar la toalla?

G.C.: No, la verdad que no.



P. ¿Depende de que vas a Buenos Aires seguir en la natación?

G.C.: Obviamente que no vaya es feo, pero al final de cuentas es un campeonato. Es muy importante y todo pero solo es eso. Hay otra posibilidad de que si esto a futuro continúa así, yo poseo doble nacionalidad y podría apelar competir por otro país.



P. ¿Qué nacionalidad?

G.C.: Argentina.