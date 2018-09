Hay confusión al recoger subsidio, Sedem explica cómo y dónde hacer reclamos



El Día.- Nos dan el valor de 60 bolivianos para recoger frutas en el supermercado, pero lo malo es que no podemos llevar, uvas, manzanas y peras porque el Hipermaxi trae importado y todos los productos del subsidio tienen que ser nacionales. Estas frutas son las que más gustan a los bebés y el supermercado aparte de traer de Perú y Chile, debería de ofrecernos estas frutas nacionales por lo menos para los que recogemos subsidios", dijo Gigliane García, joven madre que recogía productos en un Hipermaxi mientras cargaba en brazos a su bebé de ocho meses.







"Yo tengo vales de retroactivos en los que señala que puedo recoger carne de res, pollo, pescado y/o derivados, pero no sé por qué al pasar por la caja, me retuvieron una porción de hígado y riñón de res ya que esto son parte de los derivados, sin embargo, en otras ocasiones si he llevado pollo y corazones de pollo sin ningún problema", dijo la beneficiaria N. M. al salir de un supermercado.



Algo similar les ha pasado a otras madres, pero que no han sabido dónde reclamar o pedir una explicación en los supermercados. Se dio a conocer al Hipermaxi, pero no quiso aclarar esas situación, señalando que a el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) le correspondería hablar del tema.

Por su parte, Lina Burgos, responsable regional del Sedem, dio a conocer que todo reclamo lo pueden hacer en la Aplicación (APP) para celulares Defensa al Consumidor o en oficinas de cada distribuidora de subsidios.



Puntos de reclamos. Burgos aclara que actualmente la entrega de paquetes se hace con tarjetas inteligentes, pero todavía hay madres que cuentan con vales y son atendidas, algunas de ellas todavía tienen los vales de retroactivos que solamente eran habilitados para la entrega de carnes. "Evidentemente este vale (ver foto de abajo) indica tres tipos de carnes y derivados, las mamás que tengan problemas con ello deberían de buscar al supervisor o responsable del supermercado o en todo caso, pueden instalarse gratuitamente la aplicación "Defensa del Consumidor" donde las personas podrán enviar sus quejas en textos, videos, fotos y audios. Este servicio ha sido creado para cualquier tipo de quejas si es que no recibió un buen producto o servicios" sostuvo la ejecutiva.



Por otro lado, Burgos también indicó que las quejas se pueden hacer en las oficinas de Atención al Consumidor dependiente del Viceministerio de Defensa de los Derechos del usuario y del consumidor que están en todas las distribuidoras, "Ellos también se desplazan a los supermercados u otros para ver de cerca el servicio", sostuvo.



Productos del subsidio. El valor de un paquete de subsidio prenatal y de lactancia es de 2.000 bolivianos para madres que se encuentran afiliadas a algún seguro de salud por alguna entidad pública o privada. Cada paquete de subsidio tiene dos formas de recoger los alimentos, Por un lado, Sedem entrega una variedad de 36 productos aproximadamente con el valor de 1.250 bolivianos y los 750 restantes las beneficiarias pueden recogerlos de los supermercados habilitados, en el caso de Santa Cruz, hay 12 Hipermaxis.



Sedem, asimismo, cuenta con el Subsidio Universal por la Vida que es para madres que no se encuentran afiliadas a ninguna entidad empleadora, sin embargo, cuenta con seguro de salud gratuita que brinda el Estado y previo a cumplir su control médico se las habilita al recojo de sus paquetes correspondientes. Este subsidio es entregado tanto en zona urbana como rural. "Para llegar a zonas alejadas hay varias formas: una que las madres se organicen y fijar una fecha para hacer la entrega mediante brigadas móviles y otra que los empleadores hagan todo el trámite o traigan a las oficinas a las beneficiarias", explicó la responsable de Sedem Santa Cruz.



Conformidad de beneficiaria. Karina Ayala, que recoge subsidio de lactancia por su niña de tres meses, manifestó que este subsidio con una parte para recoger en supermercados está mejor que los anteriores que le tocó con otro de sus hijos.



"Ahora yo tengo dos subsidios acumulados y lo bueno es que si no recojo en un mes muchos productos se me acumulan, por ejemplo, ahora tengo valor de 700 bolivianos para recoger en carnes que lo iré sacando de a poquito para que no se me fregue, antes no habían productos frescos en el subsidio", expresó la mujer,



Entregan subsidio a madres de almasola



La responsable del Sedem Santa Cruz manifestó que dentro del trabajo mediante las Entregas Móviles de subsidio, también otorga a embarazadas y mamás de las cárceles (foto en Palmasola). La entrega se hace una vez al mes, la próxima en la cárcel cruceña será el 28 de septiembre.