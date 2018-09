Leyes y su hermana registran 35 depósitos; no justifican ingresos

16/09/2018 - 09:09:23

Opinión.- El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y una de sus hermanas, C. Leyes, registraron 35 depósitos que no coinciden con sus ingresos económicos.



El informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), remitido el 10 de agosto a los fiscales de materia de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (FEPDC), detalla el perfil socioeconómico y los análisis financieros y patrimoniales de ocho personas, contra quienes se halló indicios de posible legitimación de ganancias ilícitas.



En torno a la investigación por el caso de las mochilas chinas, hubo dos requerimientos fiscales, en abril y mayo de este año a la UIF, para elaborar un informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial.



Leyes guarda en la actualidad detención domiciliaria dentro el proceso penal por supuestas irregularidades en la adquisición de mochilas escolares chinas, y ahora también tiene indicios de lavado de dinero.



La investigación identificó en el alcalde Leyes, una de sus hermanas, el exsecretario de Atención al Ciudadano José Miguel Padilla, la empresa MSPC SRL, el importador Juan de Dios Morales, MANE COMP, la importadora María René Ramírez y el exsecretario Administrativo Financiero Diego Moreno “operaciones sospechosas presuntamente vinculadas al delito de legitimación de ganancias ilícitas”.



Los resultados del informe dan cuenta de que el Alcalde y su hermana mantuvieron vínculos financieros, y las transacciones “no estarían debidamente justificadas, toda vez que se presentan importes y frecuencias inusuales no acordes a los perfiles económicos” de ambos, lo que podría constituir una primera fase de lavado, que se denomina “etapa de colocación”.



Leyes es alcalde desde junio de 2015 y percibió ingresos mensuales de 17.572 bolivianos en promedio. De acuerdo con Fundempresa, es socio con el 55 por ciento de acciones de una empresa conformada para la comercialización de muebles y artículos de construcción y la importación y exportación de productos generales, aunque su matrícula no fue actualizada desde 2008.



Su hermana registra 500 dólares (alrededor de 3.500 bolivianos) como ingresos mensuales, pero no se conoce la fuente.



En las entidades financieras se identificaron 35 depósitos en efectivo por un total de 626.523 bolivianos realizados desde el 26 de febrero de 2016 hasta el 22 de marzo de 2018.



Leyes adquirió dos tarjetas de crédito en las que se identificó pagos en efectivo por 488.030 bolivianos hechos por sus familiares, en su mayoría por su hermana, “por importes de dudosa procedencia, toda vez que no estarían acordes a su perfil económico”.



A esto se agregan ocho depósitos más que hizo la hermana de la autoridad por 138.493 bolivianos en otras cuentas, y tampoco tendrían justificación, considerando que “no se identificó una actividad económica y por consiguiente nivel de ingresos durante el período de análisis”.



Entre otros aspectos, ella y su hija realizaron depósitos en un mismo día para la compra de una motocicleta, y hubo dos giros al exterior también en una misma jornada, “y el importe excedería el perfil económico de la persona analizada”.



Además, se agrega indicios de “abuso de las facultades y atribuciones de los funcionarios públicos”, porque recibió depósitos en sus tarjetas de crédito por importes relevantes.



Estos indicios se relacionarían con el “lavado de activos”, porque existen depósitos pos montos importantes no usuales de dinero en efectivo y aumentos sustanciales en los depósitos en efectivo.



Se recomendó “remitir los antecedentes a la autoridad competente para su correspondiente persecución penal”.



El fiscal departamental, Óscar Vera, dijo que el caso se encuentra en etapa de investigación preliminar.



El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, manifestó que harán seguimiento a los avances de la investigación de la Fiscalía.



“Acompañaremos la denuncia del Ministerio Público, y seguramente vamos a presentar todavía algunos elementos más que deben ser investigados”.



Se refirió a las denuncias contra Leyes y dijo que Cochabamba fue “saqueada”.



Los asambleístas del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) defendieron a Leyes y aclararon que la investigación se realizó a solicitud del mismo Alcalde.



Freddy Gonzales explicó que fue el mismo Alcalde quien solicitó que se “transparenten sus cuentas” y se investiguen los bienes que existen a nombre suyo y de su familia.



La asambleísta Lineth Villarroel cuestionó al Movimiento Al Socialismo (MAS) y aseguró que “se busca forzar irregularidades como parte de una persecución orquestada”. “La gente lo sabe. Primero se ha venido esta denuncia de las mochilas que ha sido presentada por una concejala del MAS, quien ha sido beneficiada siendo presidenta de la AMB (Asociación de Municipios de Bolivia). Ahora, al no encontrarse indicios para dar una detención preventiva, que es lo que busca realmente el Movimiento Al Socialismo, han tenido que generar otro tipo de denuncias”.



5



Delitos



El caso involucra a Leyes en la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.



En números



2



Hubo dos requerimientos fiscales, uno el 25 de abril y otro el 14 de mayo de este año, a la UIF para elaborar un informe de inteligencia financiera y patrimonial contra Leyes, sus familiares, gente de su entorno, servidores públicos y exfuncionarios de la Alcaldía. Se solicitó indagar en torno a patrimonios, bienes, recursos y cuentas bancarias.



27



De 27 depósitos bancarios reaizados por un total de 488.030 bolivianos, 19 fueron hechos por la hermana del Alcalde, 5 por su sobrino y otros por otros familiares.



11



El documento se refiere a 11 personas en quienes “no se ha identificado operaciones sospechosas vinculadas al delito de legitimación de ganancias ilícitas”: concejal Edgar Gainza, otra hermana del Alcalde, la Asociación Accidental 26 de Febrero (que se adjudicó la entrega de mochilas en 2018), el representante legal de esa empresa, el cuñado del importador de las mochilas, el exsecretario de Gobernabilidad Sergio Coca y actuales funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba. Para todas estas personas, la UIF recomendó “el cierre del análisis”.



Importadores: Informe devela “diferencia desmesurada” entre giros y dinero público



El informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) devela la existencia de una “diferencia desmesurada” entre los montos erogados de la Alcaldía de Cochabamba a los importadores, para el pago de mochilas y asfalto, y los giros que ellos enviaron al exterior.



El documento detalla el perfil socioeconómico financiero y patrimonial de los importadores de las mochilas escolares, los esposos Juan de Dios Morales y María René Ramírez, y sus empresas MSPC SRL y MANE COMP.



La pareja se adjudicó la entrega de cemento asfáltico y tachones reflectivos entre 2015 y 2016, y la dotación de mochilas escolares en 2017 y 2018.



En la actualidad, Morales y Ramírez guardan detención domiciliaria en Santa Cruz. Fueron implicados en el caso de las mochilas porque presuntamente se favorecieron con información privilegiada para la adjudicación. Ganaron la licitación dos años, 2017 y 2018. Se evidenció que antes entregaban asfalto a la Alcaldía.



En tres cuentas se identificaron 27 transacciones de depósitos con cheques por 27.7 millones de bolivianos, originados de una cuenta de la Alcaldía cochabambina por la “venta de cemento asfáltico, tachones reflectivos y mochilas escolares”.



El informe advirtió “una diferencia desmesurada”, porque los giros al exterior corresponden a solo cerca de 8 millones. Además, las empresas no se relacionan con la provisión de mochilas.



El documento revela cinco giros fuera del país que “no tendrían justificación aparente”.



Se registró en noviembre de 2015 un giro del exterior desde la cuenta del cuñado del exsecretario de Atención al Ciudadano José Miguel Padilla (quien tiene detención domiciliaria dentro el proceso de las mochilas) para la empresa MSPC SRL con un importe de 46.817 dólares (unos 325 mil bolivianos), y, según los respaldos fueron para “importación de cemento asfáltico”.



También hubo un envío a Estados Unidos con origen de “venta de cemento asfáltico” a la Alcaldía y destino: “devolución de préstamo y pago de comisión” a la misma persona, cuñado de Padilla. El documento agrega que en una declaración jurada de José María Leyes se registra una deuda “personal” con Padilla, por lo que se infiere que “existirían vínculos entre la empresa MSPC SRL, Padilla y Leyes”.



Dentro ese contexto se haría referencia al “lavado de fondos provenientes de defraudación de fondos públicos”.



FAVORABLE Henry Pinto, abogado de los importadores, tiene una lectura diferente del informe y lo califica de “favorable” tanto para el alcalde José María Leyes como para los importadores.



“El informe demuestra que nunca existió ninguna relación entre los actores involucrados. Es decir, no hay ninguna transacción financiera, monetaria ni giros entre los empresarios ni tampoco entre Padilla (exsecretario de Atención al Ciudadano) ni Leyes. Lo cual demuestra que efectivamente no ha existido ninguna influencia, ninguna relación entre partes”.



El abogado enfatiza que los pagos que recibió el importador tienen origen lícito. “Son las licitaciones que él se ha adjudicado en la Alcaldía. Por ende, no existe recepción de fondos de origen dudoso, no existe recepción de fondos que no estén justificados”.



Sobre algunas observaciones que el documento expone en lo relacionado a la adquisición de bienes de Leyes y Padilla, Pinto expresa que “son compras particulares que no tienen nada que ver con la función pública” y que incluso fueron anteriores a la ocupación de cargos municipales.



“Esto demuestra que no ha existido un incremento desproporcionado y tampoco de los empresarios en cuanto a su patrimonio. El informe más bien devela que no existió ningún tipo de nexo ni relación jurídica, comercial ni financiera entre las partes”.



Vínculos



El documento expone que “existirían vínculos” entre la empresa MSPC SRL, el Alcalde y el exsecretario municipal José Miguel Padilla.



Apuntes



Entidades consultadas



Las entidades consultadas para el informe de la UIF fueron 23: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Contraloría General del Estado, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Interpol, Dirección General de Migración, Organismo Operativo de Tránsito de La Paz, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, siete notarías de Fe Pública (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz), Aduana Nacional de Bolivia, Derechos Reales Cochabamba, Alcaldía de Cochabamba, una empresa de venta de motocicletas, Fundación para el Desarrollo Empresarial, Servicios de Impuestos Nacionales, Alcaldía de Santa Cruz y Alcaldía de La Paz.



Sanciones penales



Según el artículo 185 bis del Código Penal, “quien a sabiendas, convierta o transfiera bienes, recursos vinculados a delitos de corrupción, uso indebido de información privilegiada con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos delitos; o quien oculte o disimule la verdadera naturaleza de tales bienes o recursos que provienen de la comisión de los delitos citados; o quien adquiera, posea o utilice estos bienes a sabiendas, en el momento, de su recepción, que son producto de los delitos señalados, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años e inhabilitación para el ejercido de la función pública y/o cargos electos”.



Personas en las que



hallaron indicios



Hay indicios de legitimación de ganancias ilícitas en:



* José María Leyes. Fue denunciado hace cinco meses. Guarda detención domiciliaria.



* La hermana del Alcalde. Fue mencionada por testigos del caso como quien “daba línea” en contrataciones.



* Los esposos Morales - Ramírez, importadores de los bolsos escolares. Tienen en la actualidad detención domiciliaria en Santa Cruz. Les implicaron porque supuestamente fueron favorecidos con información privilegiada para adjudicarse la entrega de las mochilas.



* El exsecretario José Miguel Padilla. Retornó de Estados Unidos y está detenido en su casa.



* El exsecretario Diego Moreno. Se desconoce su paradero. Salió de Bolivia el 24 de abril.



* También figuran en esta lista las dos empresas de los importadores, MANE COMP y MSPC SRL.



Observan importes, una venta de casa y ahorros de exsecretarios Padilla y Moreno



Los importes en bancos, la venta de una casa y los ahorros de los exsecretarios municipales José Miguel Padilla y Diego Moreno fueron observados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).



Padilla fue secretario de Atención al Ciudadano. Salió del país poco después de la denuncia de las mochilas, retornó y ahora tiene detención domiciliaria.



Moreno fue secretario Administrativo y Financiero y el primer Responsable del Proceso de Contratación (RPC) para los bolsos escolares. Salió del país en abril y no volvió.



PADILLA Antes de ser secretario, Padilla fue coordinador General de la Alcaldía, y entonces ganaba 13.928 bolivianos al mes. Anteriormente, habría trabajado en un estudio jurídico.



En el análisis de cuentas bancarias se hallaron 18 depósitos en efectivo por 565.036 bolivianos, importes que no condicen con su perfil económico. En el informe resaltan dos montos de dinero. Por un lado, 110 mil bolivianos cuyo origen expone “venta de casa en Santa Cruz” en abril de 2015. Sin embargo, según el sistema de Derechos Reales, conforme al documento de la UIF, Padilla “no registró ventas de inmuebles durante fechas próximas a la señalada”.



Por otro lado, los 83.536 bolivianos de “ahorros personales de un año y venta de vehículo” son observados porque “en sus demás cuentas no se identificaron retiros que se relacionen”.



Estos indicios de irregularidades apuntan a “productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activos”.



MORENO Cuando Moreno era secretario ganaba 16.570 bolivianos. También es socio en un grupo empresarial. El período de análisis del movimiento económico fue de abril de 2016 a marzo de 2018. En ese tiempo se identificaron 42 depósitos en efectivo por un total de 579.608 bolivianos, “por importes que se encontraban fuera de su perfil económico, asimismo se presentan frecuencias inusuales entre transacciones que no estarían debidamente justificadas”.



El documento detalla que se desconoce el origen de los recursos depositados por el exsecretario, “toda vez que en sus demás cuentas no se registran retiros que se relacionen en fechas e importes”.



Tiene los mismos indicios que Padilla.