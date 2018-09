Revelan quiénes son los beneficiarios de la herencia de Mac Miller



15/09/2018 - 20:53:14

QUIEN.- Apenas la semana pasada los medios de comunicación nos conmocionamos al tener que informar la lamentable muerte de Mac Miller, a los 26 años de edad. Unos días más tarde se ha dado a conocer quiénes serán los beneficiaros de su herencia, que para su corta edad no era nada significativa, al contrario.



De acuerdo con el sitio The Blast, Mac dejó nada más y nada menos que varios millones de dólares a sus padres, Karen Mayer y Mark McCormick. En el documento también dejó instrucciones específicas como nombrar al abogado David Byres como el administrador de sus propiedades, así como a su hermano Miller McCormick quien también es beneficiario en caso de que sus padres no estuvieran disponibles cuando el testamento entre en vigor. Aunque muchos creímos que por el gran amor que le tenía a Ariana Grande , era posible que tuviera un pequeño espacio en su testamento, pero tal parece que el joven tenía todo fríamente calculado para su familia.



Sin embargo, existe un dato “curioso” respecto a la herencia y es que, nunca fue un secreto que Mac Miller tuviera problemas de adicciones. De hecho, Ariana Grande reveló este gran problema que terminó con su relación amorosa de dos años. Y justo pareciera que esa fue la razón por la cual, el músico solicitó la elaboración de dicho documento cuando tan solo tenía 21 años.



Al momento de su elaboración es probable que no supiera a cuánto ascendía su fortuna, no obstante, según People hasta antes de su muerte se tenía un calculo aproximado de 9 millones de dólares. Es probable que ahora, esa suma se haya incrementado.





Por ahora, lo único que se espera es conocer el informe oficial que indicará cuál fue el motivo de su muerte, aunque desde el principio circuló la teoría de que había sufrido un paro cardíaco como consecuencia a una sobredosis de drogas.