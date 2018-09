Hailey Baldwin habla sobre los rumores de su supuesta boda



15/09/2018 - 20:52:17

QUIEN.- Desde muy temprano, este viernes circuló el rumor de que Hailey Baldwin y Justin Bieber habían adelantado su tan esperada y anhela boda. Incluso, medios como People se encargaron de confirmarlo en más de una ocasión. Sin embargo, fue la modelo quién ya aclaró todo.



El rápido romance y compromiso matrimonial entre el cantante y la modelo cada día nos sorprende más, por ello, no era tan descabellado que la pareja decidiera adelantar su boda este 14 de septiembre.

En entrevista, el cantante confesó estar en una buena etapa de su vida al lado de la mujer que él ama.







No obstante, ante tantas especulaciones Hailey envió un mensaje en su cuenta de Twitter a sus seguidores para que estuvieran tranquilos y desmentir todos los rumores de una supuesta boda.



¡Todavía no estoy casada!, escribió Hailey.



Sin embargo, el gran enlace tampoco está tan lejos, ya que el portal TMZ aseguró que la boda está prevista para las próximas semanas, aunque todavía no se ha revelado una fecha exacta.



Este apresurado romance nos ha permitido ver una faceta poco conocida en la vida de Justin , quien en más de una ocasión se ha mostrado agradecido y feliz por retomar de esta manera su relación amorosa con la joven modelo.



Así que por ahora, deberemos estar muy pendientes a sus redes sociales para tratar de descifrar cuando será la famosa boda.