Pensé que moriría: Mánager de Justin Bieber sobre la peor crisis del cantante



15/09/2018 - 20:48:48

Quien.- Hubo un tiempo en el que el manager de Justin Bieber, Scooter Braun, temía por la vida del cantante. Específicamente este temor inició en 2014, “casi cada noche cuando iba a dormir - cuando él tenía el dinero para volar lejos de mí - estaba preocupado pensando que lo iba a perder”, confesó el agente de 37 años en un podcast con Van Lathan"s The Red Pill .



“Pensé que él iba a morir. Pensaba que cualquier noche que fuera a dormirse, iba a tener tanta porquería en su cuerpo que no iba a despertar al día siguiente.”



Publicidad



Una serie de arrestos y hechos violentos causaron esta preocupación . La cual se intensificó en enero de 2014 año cuando Bieber fue arrestado en Miami por conducir bajo la influencia del alcohol. Esto luego de manejar con alta velocidad su Lamborghini contra un Ferrari y pasar unas horas de fiesta fumando marihuana y tomando. Ese mismo mes, pero en Canadá, el intérprete de “Love Yourself” fue acusado de atacar al chofer de una limusina.



El segundo arresto de Justin fue en septiembre cuando, durante un paseo con Selena, provocó el choque de su moto tipo ATV con una minivan. Además del accidente, el cantante presentó cargos por actitud ofensiva. De ahí que la medida de su manager Scooter, fue prohibirle salir de tour cuando él planeaba lanzar “Sorry”.



“Solía gritarme, él quería lanzar nueva música, quería salir de tour, pero si hubiera hecho eso, habría muerto. Por eso me rehusé a que lo hiciera”, confesó Braun. Asimismo, indicó en la charla con Van Lathan que por un año y medio, él siente que falló “miserablemente” tratando de ayudar a Justin como necesitaba. “Llegó a un lugar oscuro. Pero una vez que aceptó su responsabilidad y se vio críticamente a sí mismo y no a los demás, fue cuando volvió a estar saludable”, señaló sobre el estado del artista.



¿A qué atribuye el cambio de Justin? “Es el resultado de sus propias decisiones”, aseguró Scooter, quien dijo no podría estar más orgulloso del extraordinario joven en que se convirtió Bieber a sus 24 años.

Publicidad



Sobre el compromiso con Hailey Baldwin, Scooter Braun, quien también representa a Ariana Grande, escribió en Instagram que “ellos están tan enamorados que no podrían hacernos más felices a mi esposa y mí”.